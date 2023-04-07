变节官员揭普京活在“信息茧房”中

来源：明报

俄罗斯联邦警卫局队长卡拉库洛夫去年10月变节，早前接受英国调查组织“档案中心”访问时指俄罗斯总统普京是“战犯”，呼吁同袍向民众公开被隐瞒的资讯。他也披露普京一些鲜为人知的生活细节，例如他非常忧虑自身安危，会乘坐特制列车、继续严格防疫隔离措施，不使用手机和互联网，只通过安全部门报告和核心圈子官员接收资讯，像活在“资讯真空”环境。

36岁的卡拉库洛夫（Gleb Karakulov）是俄军侵乌以来变节的最高级俄国官员，在俄罗斯联邦警卫局（FSO）辖下总统通讯局担任工程师，他称去年2月24日俄军侵乌后他就有辞职的念头。他去年10月随同普京出访哈萨克，在行程最后一天决定利用公务护照之便逃亡，与另行先到哈萨克首都阿斯塔纳的妻女会合后，一家取道土耳其转往一个西方国家。他其后数次接受由俄国反对派资助的档案中心（Dossier Center）访问。该中心日前向多间传媒提供访问片段，周二（4日）发布访问文本。

携2.5米电话亭出访 通话保密

卡拉库洛夫形容普京过去数年间活在“信息茧房”（information cocoon），只选择接收符合自己喜好的资讯，多数时间留在居所，病态地忧虑着自身安全。他称普京不使用手机和互联网，只会从核心圈子接收资讯，如同活在资讯真空环境。被问到普京是否看电视时，卡拉库洛夫说普京坚持在他逗留的地方要有俄罗斯电视台。每次出国访问，普京都会携同一个2.5米高的电话亭，确保在保密情况下通话，避免外国情报机构窃听。

他又指普京仍会自我隔离，而他们在任何活动举行前都要先隔离2周，即使活动仅长15至20分钟；完成隔离的人员可与普京身处同一场所工作。卡拉库洛夫说他们都不解为何仍维持严格隔离措施，因他们都被强制接种疫苗、定期接受检查。

普京就算有健康问题只因年老

外界曾推测普京患绝症，被问及普京是否因此担心感染冠病病毒，他认为就算普京有健康问题，相信也只是因为年纪问题，估计也不严重。

此外卡拉库洛夫说普京出行会乘搭特制列车，忆述他们约在2014至2015年开始为列车装配设备，其外观与普通列车无异。此前有俄媒报道过该列车，会使用秘密列车路线；由于飞机会被追踪，因此普京不喜欢乘搭，宁愿乘搭无特征的列车。卡拉库洛夫又称普京从2021年8月至9月起开始定期使用该列车。

行踪故布疑阵 迷惑情报机构

卡拉库洛夫称，不论在圣彼得堡、索契或新奥加廖沃（Novo-Ogaryovo）的普京办公室，设计陈设均完全相同。卡拉库洛夫忆述，曾经在索契的办公室见过普京，但是同时电视新闻却声称普京在新奥加廖沃开会，他问同僚普京是否已经离开索契时，对方称他仍在索契。他又说，为了迷惑外国情报机构，以及避免任何危及普京性命的事情发生，当普京在索契时，他们会安排飞机飞来，又让车队出发，制造普京离开假象。

卡拉库洛夫在访问中表示反对俄军侵乌，但要说服妻子跟他一起逃亡，亦未有跟支持侵乌的父母联络。俄国内政部的刑事疑犯公共数据库显示，他被已被列为通缉犯。在访问尾段被问及有什么说话要向俄国官员说时，卡拉库洛夫称普京除了自己、家人与朋友的性命外，对其他人及他们亲朋戚友的性命漠不关心。他指普京为俄乌人民带来烦恼、破坏甚至死亡，同时破坏俄罗斯经济。