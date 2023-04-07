国民党必须赶快重建两岸论述

来源：中时电子报

作者：秦羽白

马英九率团登陆祭祖与交流，自始就充满浓烈的政治味，应该是行前设计好，也与中国大陆通了气的演出。这份政治味聚焦在两岸关系的定位。

在4月2日与湖南大学学生交流中，马英九说了一段话：“中华民国宪法增修时，中国是两个部分；同时在中华民国的《两岸人民关系条例》第二条有定义什么叫做台湾地区，什么叫做大陆地区。前者就是台、澎、金、马，大陆地区就是台澎金马以外的领土。所以不论是在台湾，在大陆，在中华民国宪法上都是属于一个中国。我们是台湾地区，你们是大陆地区。我知道在大陆的1982年的宪法前言里面也有讲，台湾是中国不可分割的一部分，所以这个事实很清楚。”

马英九同时用到两岸的宪法论证“两岸同属一个中国的事实”，既然两边的宪法都是论证的基础，就没有“一中各表”，而是“一中共表”或“一中同表”，国民党的“一中各表”显然只是“一中共表”或“一中同表”的部分集合，显然马也清楚，单边片面的“一中各表”在大陆是没有穿透力的，是蜉蚁撼树。这也同时反映出了中华民国与中华人民共和国皆只是政权，不等于中国的事实。不知道马是否察觉这中间的差异与问题？

马英九曾经说过“互不承认主权，互不否认治权”与“中华民国是我的国家，台湾是咱的厝”这样的命题，显然与4月2日的发言有本质上的差异。

如果“两岸同属一个中国”是事实，两岸之争就不该是主权之争，而是中国主权的代表权之争，不该有“互不承认主权”的话题；如果真正认为，两岸“在中华民国宪法上都是属于一个中国”，那就是还存在统治正当性之争，是国家发展模式之争，是人民生活方式与世界观之争，这是台湾方面特别是国民党必须坦诚面对与解决的课题，与“互不否认治权”等于承认对方的正当性是相互矛盾的。不知道马英九是否察觉到此矛盾？

国民党自李登辉以来就丧失了对两岸问题本质的正确理解与定位，主要的关键在于对“主权”概念的误用，动辄以“坚持或捍卫中华民国的主权”面对大陆当局，结果迷途失道，犯下了两岸论述的大错；“中华民国是我的国家，台湾是咱的厝”这种论调，或“中华民国在台湾”，沦为民进党之“中华民国台湾是主权独立国家”的马前卒与轿夫，陷自身于民进党跟班的困境。

主权概念来自于《西发利亚和约》（Peace of Westphalia），是一个国家对其管辖区域的人民、领土所拥有的至高无上的、排他性的政治、立法、司法、行政的权力。有宪法学者将此权力切割成“对外高权”与“对内高权”两部分，就本质与历史源流而言，“对外高权”才是第一义，所谓的“排他性”是针对外国干涉而言。

“对内高权”在统一的国家内部无所谓排他性的问题，只有在分裂国家才出现不同政权之间统治权力与区域管辖的排他性，但排他的对象在国家主权范围内部，不在外部，与对外高权之排他性的本质与层次不同。若国家复归统一，这种内部不同政权的排他性就会消失。然而，国家的主权范围始终巍然不动地存在。

是故，不能以国家分裂时不同政权之间具有“彼此”排他性的权力作为国家主权。也就是说，拿“对内高权”（实际上是不同的统治权，不是国家内部的唯一，就不能说是最高，就不可能是国家主权）等同于国家主权是说不通的，不符合事实基本面，必犯论述上的大错。

马英九登陆之行曝露了国民党在两岸关系上只有矛盾口号，没有合实合理论述的窘境，面对2024大选，国民党应赶快回归事实基本面，加紧进行内部路线大辩论，重建攻守俱佳的两岸论述，否则前景堪虞。

作者为自由撰稿者