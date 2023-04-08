去全球化损世界经济 中美“双核心”港有机遇

来源：香港明报社评

大国斗争激烈，经济全球化开倒车，国际货币基金组织（IMF）报告指出，世界正分裂为以美国及中国为中心的两个阵营，去全球化恐令环球经济变穷。经济全球化的本质，是追求更高生产效率、创造更大价值的过程，去全球化必然损害整体经济效益与效率，所有经济体都要重新适应，设法抵御冲击。世界经济新秩序，颇有可能出现中美“双核心”局面，部分经济体争取在中美之间左右逢源，亦有部分经济体归边押注，香港定位则非常明确，背靠国家联通世界就是未来要走的路。环球经济双核心时代，香港之于国家，可如纽约之于美国，发展机遇就在眼前，能否好好把握，还看特区政府的视野与能力。

去全球化打击弱国 适应能力将成关键

传统经济理论认为，不同经济体在各自具有较高生产力的领域进行专业化生产，通过贸易互通有无，有助于提高各国的财富总量。经济全球化的核心，正是透过减少壁垒与扩大开放，方便人、财、货及意念跨国界自由流动，促进经济整合。广义来说，经济全球化是一个持续近两个世纪的过程，其间有起有伏，对上一次退潮期，出现于一次大战至二次大战结束，当时列强政治军事上斗争激烈，经济上则以邻为壑，贸易保护主义盛行。二战后，以美国欧洲为核心的贸易自由化进程重启。冷战结束后，美国主导世界经济秩序，美式新自由主义被奉为奎臬，成为驱动经济全球化的引擎，国际贸易开放度于2008年初达到顶峰，但金融海啸后开始停滞不前，近年更见倒退。

IMF一份新报告指出，中美关系紧张、俄乌战争持续，地缘政治动荡，加深了全球经济和金融分裂的担忧，世界将因为去全球化变穷，全球总产值（GDP）5年内将因此下降1%，长期产出则下降2%。IMF就去全球化问题发出警告，已非首次，2%的经济损失估算，也有“太乐观”之嫌。今年初，IMF主席与世贸组织秘书长便齐声指出，全球化正面临二战后最大挑战，根据世贸评估，如果全球经济分成两个贸易集团，长期而言将使全球GDP减少5%。

美国不容任何国家挑战其世界一哥地位，千方百计遏制中国，贸易战、金融战、科技战层出不穷，未来一段时间，斗争恐怕只会更剧烈；俄乌战争标志俄国与西方关系破裂，不管战事如何发展，双方关系也很难回到从前。无论是政治层面的对抗，还是经济层面的保护主义和脱钩现象，都在指向地缘经济分裂、国际合作及商业往来减少。下一步需要思考的是去全球化下世界经济将变成什么模样、哪些经济体会蒙受更大损失。

IMF和世贸不约而同认为，去全球化将对发展中国家造成最严重冲击，总体而言，这是一个很合理的评估，但也不宜将问题过度简化。说到底，不同经济体各有弱点与优势，决策者不同选择，又会带来不同后果。举例说，世贸秘书长警告，去全球化恐令发展中国家GDP出现双位数下跌，指向的应该是一些未能适应新形势、底子又脆弱的国家。

IMF报告称，大国斗争剧烈，政治风险上升，导致外国直接投资（FDI）重新分配，流向地缘政治上较亲近的国家，近3年FDI总额下降近两成，美国及爱尔兰等欧洲新兴市场的FDI下跌幅度相对较低；若论市场份额，中国以至亚洲所占比重均有所下降。华府为阻中国科技发展，不断推出措施妨碍美资流向中国，与此同时，中国推动高质量发展，一些低增值产业转移到周边国家，也是事实，但疫情显然也是影响外资流入的因素。随着疫后复常，不少大行都看好外资重新流入中国，尽管美资多了疑虑，不代表欧资不想来。美国打击俄罗斯，欧洲经济吃闷亏，德法两国领袖半年内相继率领商贸团访华，正正突显欧洲大国重视中国商机。

IMF报告认为，世界正分裂为以美国及中国为中心的两大阵营，印尼、印度、中南美洲等则倾向中立，然而这些希望左右逢源的经济体，在原来的世界经济秩序中，大抵都是围绕美国及西方这个核心而运转，他们的“中立”本身就是巨变，折射美国经济影响力下降。这几年，华府提出所谓“友岸外包”（friend-shoring），意即在可靠的政治盟友建立供应链，部分发展中国家也决定选边站，希望从中得益，然而世贸秘书长早前公开警告发展中国家，不要过度依赖“友岸外包”，“今天的朋友，明天可以变得极不友好”。沙特阿拉伯等国家，对此相信都有深刻体会。

把握世界双核心大势 香港可成“中国的纽约”

过去一年，去美元化在非西方世界掀起广泛回响，由巴西到马来西亚，很多国家都寻求与中国以本币进行贸易结算，以免任由美元霸权宰割。中国正力争成为发达工业国家，2035年基本实现社会主义现代化若得到实现，届时中国必将成为世界经济体系其中一个核心。中美完全脱钩，虽说不大可能，但在金融科技等领域，脱钩无疑是大趋势，无论互联网还是人工智能，都会自成一家。中美分庭抗礼，意味世界经济秩序将迈向“双核心”时期，哪个核心愈开放不排他，愈能吸引更多合作伙伴，从而壮大自身。思考香港未来发展，亦要放在这一框架之下。在双核心的世界经济秩序中． 香港对国家所能发挥的作用，犹如纽约之于美国，十四五规划提及的香港八大中心定位，反映这亦是中央的期望，香港他朝能否与纽约比肩，取决于自身的努力，以及特区政府的作为。