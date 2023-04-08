蔡麦会背后的美中护栏

来源：台湾中时新闻网

作者：苏泳霖

台湾总统蔡英文过境美国洛杉矶，会晤美国众议院议长麦卡锡及18名朝野议员，排场不小，但有些细节露出玄机。其实，蔡英文、麦卡锡都在为美国的一中政策背书，也成为美中“管控冲突”共识之下和平竞争的两具提线木偶。

首先是“麦卡锡的脚”。“蔡麦会”令人“眼前一亮”的场景，除了那架里根总统专机外，就是麦卡锡那双棕色皮鞋及绿色棉袜了。如果再仔细端详其他与会议员的服饰，可以发现他们都和麦卡锡类似，属于“商务休闲”套装。换言之，美方议长、议员透过服饰刻意宣示：这不是“正式、官方、外交”会晤，只是一场非正式的相见欢。一如蔡英文在纽约智库演讲时，邀请函被矮化为“嘉宾”，这次蔡麦会的图片亦清楚现实，麦卡锡桌面名牌上写着“议长”，而蔡英文的名牌只能写“阁下”。

其次是“蔡英文的嘴”。蔡英文几乎在所有外交、公开场合围绕台湾国际情势的发言，都必须提及三大重点：一是两岸互不隶属。二是中国大陆对台湾的打压。三是威权主义的扩张。然而，这三句话在与麦卡锡会晤后共同发表谈话时，统统不见了，甚至连“这个国家”、“中华民国”也难以启齿。如果正如民进党所言，蔡麦会是近200家国际媒体参与的“史无前例”高光时刻，那么蔡英文怎么只会乖乖地阐述美国与“台湾人民”之间的关系呢？

不难看出，蔡英文与麦卡锡见面的脚本，似乎早在美中高层的危机沟通时，就已经一笔一画地写好。蔡英文出访前，外媒披露中共外事办主任王毅与美国国安顾问苏利文秘密通话，相信在那次沟通中，中方向美方“画线”、美方向中方“交底”，这才有了后来蔡英文过境第一站纽约被低调处理，过境第二站加州在既定架构内活动的事实。

同样地，北京后续由四机构发布声明抗议、5日宣布实施台海中北部联合巡航巡查专项行动、7日对萧美琴与远景基金会、亚洲自由民主联盟进行制裁，应该也是华府“交底”后，陆方可预测、可控制的反制措施。

大陆军改后，海警基本具有海军装备和实战能力，但仍隶属政府序列。例如，这些年大陆就是用海警在钓鱼岛常态化护航，避免中日摩擦上升到敏感的军事层面。因而此次大陆海警的台海巡航，行动上宣示了“台湾属于中国”的政治意涵，却没有升高到军事封锁、乃至“武统”预演的敏感层级。

同样地，北京对萧美琴的制裁也仅具有象征意义，不再像去年那样，以检疫等理由再度中止台湾部分货品进口，再次表达出大陆反独“只打极少数、争取大多数”的政治考量。

蔡麦会当天，大陆国家主席习近平正在北京与法国、欧盟领袖会面，重点应是乌克兰斡旋，外长秦刚也与沙特、伊朗外长举行三方会谈。这个细节折射出，北京对蔡麦会“心里有数”，归根究柢，恐怕是美中护栏正在见效。基本可以断定，蔡麦会对美中关系的冲击，甚至比气球风波还小。

（作者为智库研究员）