台湾朝野莫错估双英访后局势

来源：台湾《联合报》

作者：杨颖超

在台湾大选前双英出访，朝野有心人士多尽力夸赞自家的“历史性成就”。单论事件，或有个别候选人内宣亮点，但若冷静看待后续整体局势，目前朝野处理方法，恐怕都有值得商榷之处。简言之，执政党有肩负“国家”利益之责，蔡政府说法矛盾，恐让北京继续施压；在野党则要反省过去经营之交流根基不广，马此行是让党吃了大补丸，或仅是凝聚了坚定支持者？应该整合各地领袖意见，谨慎出招。

首先是自相矛盾的民进党。就算外界不深究与国会领袖会面，能换得多少实质东西，单看执政党自吹自擂部分：蔡英文表示，她与国会领袖会面时，重申台湾维护和平现状决心；不同单位则竞夸全世界都在关注蔡英文跟麦卡锡会面的重要性、是民主历程非常重要的关键，或称蔡创下台湾总统首次在美国本土与美国政坛第三号人物会面纪录，被视为台美外交重大突破。

然而，蔡与美国会领袖见面，如果能维护和平现状，那台湾国防部长与美国就不用那么紧张了。邱国正在立院答询时，称大陆军舰“正在进行演训，但是时机相当敏感，因此我们仍在研究它的意图”，同时指出，“美国航母目前也在台湾以东大约400海哩处游弋”。

其次，蔡其他发言又低调淡化蔡麦会的影响。媒体询问蔡对会面的评价，蔡答过境美国已行之有年，利用过境时与美国友人见面是常有之事，她呼吁大陆方面可以自我克制，不用过度反应。

所以蔡此行究竟是很平常还是很不寻常？如此矛盾，主要是因应选举与大陆压力。这种说法的问题是，他们不该以为讲两句话，大陆内部就可以呼拢过去，过早展开大内宣，只会让前面的低调失去效果。

这或许不能全怪蔡政府，因为西方主要媒体目前也低估北京可能反应。他们多称大陆会顾虑正在塑造的和平形象、欧盟与法国访客，乃至于经济景气等，类似判断甚至见诸大陆学者。称大陆目前对台展开巡航巡查专项行动是在不大幅升高军事紧张态势的前提下，对蔡麦会的表态。看起来北京反应相当有限。

但外界必须注意的是，大陆目前有外交部、国防部、全国人大、国台办同时强烈抗议。为何是由这些部门出头来讲？我们可以推知大陆的压力恐怕不只限于目前的海峡巡航巡查与专项行动，以及对驻美代表萧美琴、远景基金会、亚洲自由民主联盟等单位及个人实施制裁。外界恐怕还要继续观察北京后续动作。

至于在野党，则似乎是过于乐观马英九出访效果。这可见于马返台第一时间，在机场分享自己访陆心得。他除了提到陆媒播放他祭祖的影片，短短一天有1.2亿人观看外，还说：此行最重要的是证明“九二共识活过来了”。如果过去该共识深植人心，他应该不会发出如此感叹。

应该要注意，即便过去政府机器在手，多数台人对两岸交流红利还是无感，更别说在蔡政府接力宣传下，现在务实台独工作者赖清德的民调甚至是领先的。马此行的影响力究竟是在巩固蓝营基本盘，还是有唤起更多台人对两岸和平交流的期望？值得后续观察。

以上所述，是从政党角度谈问题。回到升斗小民视角，台人或许该思考，民主化后，据说人民可以做自己主人，但看看当前政府运作，实际五权归一，我们对总统几乎毫无办法，现在又加上外部势力对台影响日深。总统直选后带来的利弊得失，恐怕很难算得清了。

（作者是台湾铭传大学副教授）