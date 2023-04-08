双英划出平行线，台湾继续走钢索？

来源：台湾联合报社论

台湾前总统马英九登陆祭祖，总统蔡英文也出访中美洲并过境美国，两人同日返台。双英出访，一个拚和平，一个拚外交，可惜两人划了两条缺乏交集的平行线，甚至返台前还为宪法一中交火，内外政治效应持续激荡扩大。

马英九以祭祖为名登陆，刻意降低政治性，但在大陆却把“中华民国”和“中华民国宪法”推到最高点。马英九的祭祖，骨肉亲情自然流露；他透过历史与文化传统自然阐释“两岸一家亲”；他用实践证明“中华民国”的存在，并让“中华民国”重新成为两岸的重要联结，更用“中华民国宪法”阐释“一个中国”的事实，同时撑开两岸各自表述的空间。

当陆委会批评马英九唱和大陆企图侵吞台湾的“一中原则”主张时，为什么看不到马英九说台湾和大陆“都是我们中华民国”的豪气与骄傲？也许不能怪陆委会意识形态障目；连蔡英文都酸说马的论述是1970年代的论述，跟现在的环境有些差距。但宪法与增修条文现在还在实施，是蔡英文用“四个坚持”偷天换日，把宪法一中变成“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的“两国论”。难怪，蔡英文还需要危地马拉总统教她，台湾是“唯一且真正的中国”。

马英九登陆，绿营政治口水一路相随，但马仍为蔡政府示范了如何依据“中华民国宪法”及两岸关系条例处理两岸定位与相关事务；虽然蔡英文已经忘了自己的这项承诺。马英九其实只是遵宪依法的谈话，却在大陆完全突破极限，不但带给国民党两岸新论述重要的启示，也对于恢复两岸关系的和平稳定发展，提供了一把金钥匙。

至于蔡英文出访，重头戏当然是与美国众院议长麦卡锡会面的突破；这是台湾总统在美国会见的最高层级政治人物。不过，整个过境行程，显得谨慎、低调而压抑。尤其过境纽约时，外传预定对谈的前国务卿蓬佩奥并未现身，连与美国国会议员的会面，都在四天后才予证实。殊难想像，台湾总统在美国境内会晤美国国会议员，竟须低调秘密进行？

白宫有美国两党竞争的考量，更有来自陆方的压力。美国与北京沟通，不断重申蔡英文私人非官方、过境非访问的例行性质，不见美国官员，符合一中政策，北京不应反应过度。而麦卡锡即使有政治抗中需求，高调公布蔡麦会，广邀媒体采访，但谈话也温和许多。麦卡锡强调美国国会对台湾的跨党派支持，但又说国会议员并未试图改变与北京维持官方关系、与台湾维持非官方关系的惯例；北京没有必要报复，中国大陆应该和美国往来。美国管控风险，蔡英文犹如走钢索过境。

北京的反应，目前尚只看到海巡巡查，以及对台湾驻美代表萧美琴和远景基金会等二机构的制裁；一般预期应不如佩洛西访台时强烈。毕竟蔡英文已劝阻麦卡锡访台，改于过境时会晤；白宫也谨慎低调，麦卡锡谈话更未见反共激情。而大陆正塑造和平新形象，也还在接待法国总统马克龙和欧盟执委会主席冯德莱恩，又逢马英九访陆，大陆反制蔡麦会的力道，也许另有斟酌。但台湾想让大陆习惯台湾总统与美国国会议长会晤的新常态，恐怕还要付出一些代价。

蔡访美、马访陆，隐约展现了一种微妙的平衡。台湾需要深化台美关系，更应该稳定两岸关系。如果双英合作，正可为台湾争取最大的利益。可惜，蔡政府宁愿在美中竞争的夹缝里走钢索，对于马英九访陆则酸言酸语、一路抹红扣帽。蔡政府窄门窄路，民众习惯了，但战略失衡却是真正的危机。