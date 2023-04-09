双英行打开了“潘朵拉的盒子”

来源：联合新闻网

作者：赵春山

蔡英文和马英九在分别结束其外访行程后，于同日返抵台湾。马英九把他的大陆之行定位为“祭祖”和“交流”，但他的一举一动都被抹上政治色彩；蔡英文为了巩固邦谊，从事她对中美洲危地马拉和伯利兹两国的“民主伙伴共荣之旅”，但重点被认为是摆在美国的“过境外交”。二人殊途同归，其产生的后续效应，将显现在未来的两岸关系上。

美国之音指出，蔡英文此行的目的，“不是为了获得外交突破，而是为了在地缘政治动荡期间，巩固台湾在美国领导人心中的地位。”蔡英文与美国众议院议长麦卡锡的会面，是她此行的压轴戏；但拜登政府似乎无意参与演出，却对她的过境刻意加以“冷处理”；而蔡政府也只能随声附和，保持低调。此举显示，台美关系难以摆脱中美关系和美国国内政治因素的掣肘。

从中美关系看，当多国元首络绎往访北京的此刻，中美双方却因气球事件，仍陷于“已读不回”的窘境。拜登为了打破僵局，积极寻求与习近平对话，不希望“台湾问题”此时被端上台面，让他进退失据。此外，面对即将到来的美国大选，拜登政府担心共和党可能借炒作“反中”议题，抢占美国言论市场，并凸显民主党在处理重大外交课题时的无能为力。

北京对马英九此行虽亦低调面对，但却给与高度礼遇。马在访问大陆期间，多次提及他卸任总统的身份，依法定位中华民国和两岸关系，并身体力行化解各界对九二共识的疑虑。对岸容忍马公开谈论这些敏感的话题，主要是感受到马的“中国心、民族情”，希望因此有助于两岸的“心灵契合”，为两岸“和平统一”创造有利的氛围。

马英九显然已为国民党建立了一道大陆政策的“护栏”，但国民党除了发言人的声明外，整体的表现却是“理直气不壮”；尤其是那些拥有民意基础的国民党“地方诸侯”，似乎对马此次在对岸的言行视而不见，甚至“避之唯恐不及”，实在令人费解。

另方面，马此行虽为两岸关系发展保留了“避战谋和”的空间，但绿营人士并不领情。民进党甚至否定自己“中国人”的身份，把对马英九个人的批判，从蓝绿对抗无限上纲到国家、民族和文化认同的层次，这些都已触动两岸最敏感的神经。民共关系几乎没有任何转圜的余地，只留下“丢掉幻想，准备斗争”的一条路可走。

针对蔡英文过境美国，中共的反应仍是惯常“文攻武吓”，但较去年佩洛西访台时是相对克制。毛泽东说：“战略上藐视敌人，战术上重视敌人。”中共并非对美示弱，而是要从中汲取经验，再进行战术性的调整。

蔡英文和马英九抵台后，都在机场发表了简单的谈话，双方都对此行感到满意，但内容没有交集之处。前往接机的人群更是壁垒分明，反映台湾的政治对立和社会分歧。

研判明年台美总统选举后，中共会采积极行动，主导两岸关系的发展。中共会加大“反独”和“反外力干涉”的力道。因此2024年是两岸关系转捩点，台湾人民将面临战争与和平的重要选择。

总之，双英行打开了两岸“潘朵拉的盒子”，但我们仍看不到和平的希望。

作者为淡江大学中国大陆研究所荣誉教授