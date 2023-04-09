北京回应蔡麦会的强度螺旋上升

来源：联合新闻网

作者：胡瑞舟

美陆台三角关系发展至今，对三方都属复杂、微妙、重要且敏感。对于蔡麦会，三方原先都有不同程度的让步与节制；包含由蔡英文在加州会见美国众院议长麦卡锡，而非议长访台（虽不保证麦卡锡日后不来台）；美方事前与北京沟通说明，联邦政府官员也未现身；北京采取海事巡航低调应对。但是，在中美争锋对抗方兴未艾的氛围中，战略互疑最终依旧强压互信，随着实际运作与冲击影响的逐渐明朗，北京的回应也产生变化。

中国大陆对蔡麦会的回应一波三折，规模强度如螺旋般升级。4月5日，仅由福建海事局宣布，将在台海中北部实施为期三天的联合巡航巡查行动，由巡护救难船编队担纲巡弋拦查执法。隔天，第二艘航母山东号编队出现在台湾东南海域，引起各界注意。八日，解放军东部战区发布，开始在台湾周边组织环台战备警巡，举行“联合利剑”演习，同时强调，这是对台独分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。

进一步检视“联合利剑”演习，解放军下令陆军远火、海军驱护舰、导弹快艇、空军各型战机、火箭军常导火力等任务兵力，快速展开作战部署，演练各种制控能力，并在福州、平潭、罗源湾海域实施实弹射击训练；甚至，更要求任务部队同步组织环台战巡进逼，塑造全向围岛慑压态势。

北京这种螺旋式升高加码的反应模式，可解读为原先采低强度处理，福建省海事局隶属交通运输部，并非海军或武警，也不归中央军委会直接指挥。然而，当蔡麦会被形容为具有开创历史性意义的世纪会谈，台湾外交突破，国际空间与形象获致扩展，吸引更多民主自由国家关注与支持。相对而言，原本的海事行动就显得过于薄弱，甚至部分大陆网民都觉得应对力道太过轻微。

对应东部战区“联合利剑”演习发布后的话语，可以看出北京的压力和回应模式转趋强硬。此时北京的用字遣词开始逆转，指出中美大国竞争对抗加剧，美国霸权霸道霸凌，“筑墙设垒、脱钩断链”，不断耍玩台湾牌企图“以台制华”；台湾政府当局则“倚美谋独”，配合美方遂行“抗中保台”。因此，在北京眼中，台美不顾台海和平稳定与民众利益，是台海和平稳定的麻烦制造者和破坏者。

各类行动与演习模式，反映北京决策圈的感受与决策选择。台美无正式邦交，伙伴关系却远胜邦交国；台美无军事协防条约，两军关系却远胜军事同盟国。这种亲密关系，其实暗藏危机：既有危险，也有机会。决策必须知己知彼，还应知敌知友。台国安团队尤应留意，台美利益必有重叠，但未必完全吻合。美国政客常提美国优先，我们也应把台湾安全与利益放在决策的优先顺位。

作者是台湾安全研究中心副主任