发展中国家去美元化 有利于人民币国际化

来源：星岛日报

星岛社论

全球去美元化又有重大举动，马来西亚首相安华倡议成立亚洲货币基金组织，以减少对美元的依赖。除了亚洲，巴西与阿根廷年初已宣布筹组拉丁美洲共同货币，金砖组织也在研究成立金砖货币交易系统。发展中国家今年以来纷纷推动去美元化，此因美国去年的举动威胁他们的经济、国家安全。全球去美元化加速，将有利人民币国际化，香港作为人民币最大离岸中心，更需把握机会，提升香港国际金融中心地位。

美冻结俄资产警醒多国

安华近日透露，上月底出席博鳌亚洲论坛时，他向中国国家主席习近平倡议成立亚洲货币基金，以减少依赖美元和国际货币基金组织，中方对此反应积极，马国央行还与中国商讨，两国贸易结算将采用人民币和马来西亚令吉，取代使用美元。除此之外，亚细安财长和央行行长上月底会议，同意成员国在跨境贸易和投资时，加强使用本地货币，减少依赖美元，才能更好应对全球危机。印度也积极去美元化，上月宣布与马来西亚贸易结算采用印度卢比，另批准坦桑尼亚、肯尼亚等18个国家央行，用卢比做结算付款。

除了亚洲，南美的巴西与阿根廷年初宣布研究建立共同货币，以促进区内贸易，并减少依赖美元，巴西与中国上月底亦达成协议，两国贸易结算再非用美元，而采用人民币或巴西雷亚尔；另人民币去年底已超越欧元，成为巴西央行的第二大储备货币。

此外，由中、俄、巴西、印度、南非成立，囊括亚洲、非洲、南美龙头大国的金砖组织，正研究创建金砖货币和有关支付系统，以绕开使用美元，有关建议将提交8月举行的金砖国家高峰会。

全球不同区域积极推动去美元化，此因去年美国大幅加息，严重打击其他国家经济，且加息推高美元汇价，加剧环球货币暴跌、资金撤走，重挫发展中国家经济和金融市场，令多国经济几乎崩溃。多国充分意识到美国利率和美元政策，经常以邻为壑，成为别国悬在头上的刀。

其次，美国去年制裁俄罗斯，以美元为武器，禁止俄罗斯使用美元、将俄国逐出国际结算系统SWIFT，又冻结俄国的美元资产，令不少国家意识到持有美元、依赖美元作交易工具的潜在风险，除非百分百听命美国，否则一旦发生冲突，美国若利用美元狙击，将重创国家安全。

无论为减少经济崩溃风险，还是避免国家安全受制于美国，不少国家遂加快去美元化，减少依赖美元。这个全球大趋势将造成两个重要影响。

将成香港发展重大机遇

其一，去美元化对美国的冲击十分深远。各国推动去美元化，将减少持有美元，不利美国资产价值，对美债市场冲击尤大。法国、沙特、以色列等多国去年都大手抛售美国国债，持有美债最多的日本与中国去年亦大举减持2245亿和1732亿美元，比利时、卢森堡和爱尔兰等今年初亦加入沽售美债行列，雪上加霜的是，由于美国爆发银行危机，外国央行上月底在1周内减持760亿美元美债，创9年来新高。

此外，美元是美国赖以主导全球金融政策、巩固美国国际地位的重要工具，去美元化亦将减弱美国对全球经济、金融的主宰能力，以至削弱各国对美国的政治信任。

其二，人民币国际化势将加速。各国去美元的同时，将加大使用本国货币作贸易结算，由于中国是全球130多个国家的最大贸易国，巴西、亚细安、金砖国家等都已提出，要以人民币或其本国货币作贸易结算，中国又利用买家优势，上月向法国购买天然气、去年中向澳洲企业购买铁矿石，已开始用人民币结算，并正与沙特商讨用人民币购买石油，可以预期国际贸易将加快使用人民币作交易工具。

香港作为全球最大的人民币离岸中心，更要把握全球人民币流动增加的庞大商机，推动外国更多在港进行人民币贸易结算、吸引他们将手上人民币在港投资，这不但有利人民币国际化，更是香港国际金融中心发展的重大机遇。