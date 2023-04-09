两岸斗、闪、拖、和的选择

来源：中时电子报

作者：张亚中

马英九与蔡英文分别到中国大陆与美国走了一趟，双方阵营都对对方提出了质疑与批判，但是两岸和平的曙光并没有乍现。

两岸目前还是内战结构，即双方各自主张其主权是唯一，政治关系为敌对。“九二共识”是两岸迄今为止能够有互信的政治基础。所谓“九二共识”，其实应该称“九二理解”更为清晰，因为“九二理解”内有两个共识、一个无共识。两个共识为“坚持一个中国”、“谋求国家统一”；一个无共识，即台北方面主张“一中”的内涵可以“各表”，但是北京认为1992年两岸进行的是事务性协商，并不需要对“一中”的内涵进行确定，只要双方面共同坚持一个中国即可，因而只是尊重台北的表述，并没有同意。

“九二理解”为两岸的事务性交流做出了巨大的贡献，双方在马英九时期签署了23项协议，但是两岸在法理上仍处于内战状态，虽然外交上休兵，军事上相互克制，但是绝对没有创造和平，只是没有发生冲突而已。

两岸关系的核心是政治问题。马英九执政的“只经不政”，不想解决两岸政治敌对与难题，“维持现状”政策的结果，等于是维持两岸敌对关系的现状，简单地说，就是一个“拖”字。

马英九八年执政的后期，对“九二共识”的认知也开始发生变化，将“九二共识”等同于“一中各表”。2016年以后，在野的国民党对九二共识的认知出现了动摇，有的主席主张要重新检讨九二共识，或换个共识；有的主席认为九二共识是个没有共识的共识，并主张要更亲美。他们基于选举考量，对两岸政治难题采取“闪”的立场，这也是为何党中央消极面对马英九的大陆行，因为他们不认为马英九在大陆的“一中各表”会有助于国民党年底的选举。

2016年蔡英文执政以后，不接受九二共识，因此，两岸事务交流的政治基础没有了，政治敌对更加深。两岸关系自此从马英九的“拖”走向蔡英文的“斗”，台湾完全倒向美国，在美中对抗的大结构下，蔡英文成为美国抗中的前沿棋子，战争的阴影更加笼罩台湾。

马英九此行最大的成果，就是在大陆将“一中各表”做了表述，北京虽然给了马英九很大的立场表述言论空间，但“一中各表”并非北京官方认可的立场，也不足以解决两岸政治难题，仅凭“一中各表”，两岸也无法有政治上的“和”。

马英九此行，对国民党的挑战是要否再回到“一中各表”，即由“闪”回到“拖”，对民进党的挑战，则是面临要“拖”或“斗”才是较好的选择。对于美国来说，台北对北京采“拖、闪、斗”都符合美国的战略利益，也都算是“亲美”的范畴。因此，美国对于马英九与蔡英文的表现，都会是满意的。

马英九与蔡英文此次的陆美之行，新闻性很大，但是对目前美陆台关系的结构几乎不会有任何影响，两岸也没有任何和平曙光的迹象。民进党不会担心马英九此行会挑战到民进党的“亲美备战抗中”大论述，因为“拖”与“闪”也需要亲美备战，未必在论述上能赢得过“斗”。

两岸如果要走向“和”，唯一的方法，就是沟通对话进入深水区，将两岸的政治难题一一解决，结束两岸敌对关系，才能有和平。“和”才是国民党的强项，也应该是国民党的选择，更将是国民党能够赢得2024年大选的利器。

作者为孙文学校总校长