大陆看马英九 五味杂陈

来源：中时电子报

作者：胡勇

马英九历史性的首次大陆行顺利画上句点。对于这位毁誉参半的“马先生”的到访，大陆舆论五味杂陈。有人斥其不肖子孙，有人指其居心险恶，当然也有人秉持中道，呼吁正确看待马英九登陆。大陆官方对马英九的历史贡献与家国情怀高度评价，作了正面报道。至于马在公开场合凸显双方的政治分歧，大陆的反应也值得玩味。马英九本人的复杂性与两岸关系的微妙性由此可见一斑。

在一篇阅读量达到10万+的公众号文章中，作者连珠炮式地痛批马英九“有权的时候，没有想着让宝岛回归，没权的时候又刷存在感”、“你们国民党不仅没有救中国，还凭借帝国主义来遏制中国发展？在你口口声声喊的国父面前，你心虚吗？你能对得起他吗？”

相较上述情绪性发泄，一篇署名“彭胜玉”的文章则大谈阴谋论。在作者看来，马英九此行是冲着瓦解大陆武统民意，影响大陆领导人下武统决心来的。理由是美国一些人想利用国民党来稳住大陆，让北京失去推进统一的理由和时机。“马英九卸任后早就想来大陆访问，民进党一直不批，这个节骨眼民进党突然批准马英九大阵仗访问大陆，也必定是得到美国授意，甚至就是美国策划推动此行。”这一观点得到一些大陆网友的呼应，有人指责奉行“拒统拖统”路线的马英九，再一次利用了大陆的善意。

马英九并非完人，其任内的两岸政策也有可议之处，但对其口诛笔伐乃至上纲上线则大可不必。退而不休的胡锡进就直截了当地指出，“大陆这边的舆论评价岛内政治人物要参照当地的座标，不能一味套用大陆这边的价值判断…。我们既不能把他想像成推动两岸统一的英雄，对他抱有不切实际的期待，也不能粗暴指责他比民进党还阴险，认为其所作所为就是要拖两岸统一，迷惑大陆社会，这类评价太极端了。”

大陆国台办主任宋涛在会见马英九时，代表习近平充分肯定了马英九为发展两岸关系作出的重要贡献。尽管一些大陆网民对马英九求全责备，但透过镜头可知，其所到之处仍有不少民众夹道欢迎，网络声量更是居高不下。湖南省委书记沈晓明甚至笑称马英九是“网红”。就在马英九结束行程前夕，国台办旗下“中国台湾网”盛赞他的家国情怀，“当马英九把眼泪留在这片土地上时，泪乳交融，两岸中国人在心中回荡着共鸣。”

至于马英九在湖南大学公开阐述中华民国版的“九二共识”，虽然有外媒形容东道主感到尴尬，大陆媒体也没有任何报道或评论，但总体上“一中各表”并没有影响马英九的后续行程。深圳卫视“直新闻”在一篇特稿中委婉地指出，大陆方面对马英九“各自表述”方面的言论都采取了“虽不认同但予以尊重”的态度，“因为这一切的前提建立在双方对两岸同属一中的基本共识与大方表态之上”。对大陆来说，旗帜鲜明坚持两岸都是中国人，矢志振兴中华的马英九无论有多少缺点，终究是一家人。

作者为大学教授