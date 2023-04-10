美国是否驰援 端视华府利益

来源：台湾《中国时报》

作者：崔慈悌

无论是与蔡英文总统会晤的美国众议院议长麦卡锡，或是来台访问的众议院外委会主席麦考尔，均强调将推动、加速交付对台军售武器，以吓阻中国大陆。

但台湾人民关心的是，万一两岸开战，美方会以军力驰援吗？ 《台湾关系法》只明确表明，一旦两岸面临战争，美方要扮演何种角色，要根据美国的利益，赋予美国政府相当大的弹性。

近日中国大陆宣布环台演习，美国在台协会（AIT）发表声明，强调美方有信心确保台海和平稳定，并履行其国家安全承诺。不过从美方一再强调，对台关系是依照《台湾关系法》和“六大保证”来看，美方的重点只在强化台湾的自我防卫力量。

《台湾关系法》中最关键的是该法第三条，明订美方将使台湾获得足够的自卫能力，台湾若受威胁，因而危及美国利益时，总统和国会将依宪法程序，决定所应采取的适当行动。

美国介入台海的行动，始终采取模糊策略，即使美国国会近年来推动《台湾保证法》、《台北法案》、《国防授权法》等多项友台法案，但内容只要太过清晰，在行政与立法协商中，多被大幅修正，用意就为美国政府介入台海问题提供的最大弹性。

朝野对于台海一旦有事，美方是否派兵争论不休，但事实上，《台湾关系法》能保证的，只是提供武器给台湾来防卫自己，至于是否派兵或派机舰驰援台湾，完全取决于美国当政者。这也就难怪，这些美国议员们只能敦促政府加速军售，无法敦促采取军事行动，来捍卫台海的安全了。