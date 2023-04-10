沉睡存户觉醒 美银行资金大逃亡

来源：上报

作者：吴芳铭

硅谷银行爆雷后，危机暂解但仍蛰伏待除雷。这个雷区是近期猛烈外逃的银行存款，大举流向美国共同货币市场基金，目前资金规模已急速飙升至5.2兆美元（6.92兆新元），若再持续恐将加剧银行体系的压力，并催化经济的恶化。

从联准会贴现窗口需求下降，规模自1100亿美元降至约880亿美元，显示硅谷银行引爆的危机缓解，但银行仍向美联储求助中。这从美国银行使用联准会新融资工具（BTFP）的规模变化可以窥得。新融资工具推出后第三周再次攀升，至3月底最后一周规模增加超过100亿美元，目前总规模已达约650亿美元。

另一方面，银行的存款大逃亡，3月迄今已有3000亿美元流入货币市场基金，创下自2020年4月疫情高峰以来单月净流入金额新高。在硅谷银行倒闭后的一周内，即3月中旬当周货币市场基金流入约1300亿美元，也创下自冠病疫情爆发来单周流入纪录。

现阶段的资金逃出银行和前阶段的性质不同。在银行挤兑的前阶段，存款外流因银行的偿付能力困境所驱动；而现阶段是“沉睡存户的觉醒”，背后是银行利率和政策利率的利率差所驱动。由于银行提供的利率无法与联邦基金、货币市场基金的高倍数利率相比，且后者可提供更安全的资产抵押保障。目前，货币市场基金主要投资于短期政府债券等无风险资产，在升升不息下，货币基金的年利率平均超过4%，远超过银行存款利率0.5％，在趋利和避祸的心理下，这是很自然而合理的自利行为。

于是众多存户在追求高利率和低风险的心态下，存款的流出继续上升，资金流进美联储的蓄水池隔夜逆回购余额，截至上月底，蓄水池水位大幅成长至超过2.3兆美元，比2月下旬大幅上升超过3300亿美元。

美联储在不调整政策下，存款恐不会回流到实体银行体系，那么硅谷银行危机的后续效应仍会持续，未来更大的挤兑风暴酝酿中，尤其是原本存款已不足有流动性危机的区域性小银行。

尚且吊诡的是，美联储一方面希望帮助银行体系保持流动性及安全性，只是货币市场基金并不是存款机构，却疯狂吸金导致银行的整体存款大幅减少，而失去放贷的动力，这项联准会的常设贷款工具，最终却可能沦为环环相扣的脆弱环节。

历史总是一再重演，车轮会不会重复走碾故地，一再上演银行挤兑的戏码？

综观上述，以流动性和经济安全雷达来侦测雷区可以发现，美国区域性中小型银行的伤口未完全愈合，中长期的风险是须要提防的。

进一步说，一旦银行的存款持续外流，也会影响银行的放贷紧缩且产生连锁反应，最后影响经济的成长。事情总是环环相扣，银行的流动性衍生的问题，也如同制造了联准会想要的货币紧缩政策，但也提高经济的不确定性，未来经济是否会从软着陆演变成转向衰退，也成为市场的关注点。