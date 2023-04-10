台湾第三势力渐成气候影响力不可小觑

来源：中评社快评

中评智库基金会与台湾新故乡智库协会不久前邀请台湾专家学者，在中评社台北会议到举办论坛，深入评析台湾第三势力的发展与挑战。其中很多重要看法都值得观察、研究台湾政治发展人士参考，包括：

第一，台湾第三势力主要是指政治光谱上处于蓝绿两大板块之间的那个部分，这个夹在蓝绿之间或非蓝非绿的部分，整体上可能已大于蓝、绿板块，可以说有相当大的社会支持基础，其中年轻人占相当大的比例。

第二，台湾第三势力构成复杂，山头不少，目前以民众党最具代表性和影响力，政治影响力也越来越越大。

第三，以民众党为代表的第三势力，势必在明年初的大选中扮演重要的角色，是影响明年选情走势的重要力量。

第四，台湾第三势力的发展也面临很多制约因素，包括外在的制约因素，如制度的不公与限制、蓝绿的夹击与竞争；也有内部的制约因素，如内部有很多的山头，而非有机的整体，资源有限，论述缺乏，人才不足，组织动员能力有限等，发展具有很大的不稳定性。

总之，在台湾的政治生态演变过程中，在蓝绿长期恶斗的政治氛围下，非蓝非绿的比重可能越来越大，其中包括所谓的白色力量，政治影响力越来越大，现已引起政治观察、研究者的高度关注，当然也引起蓝绿主要政党的警惕或重视，并不断释放寻求合作的讯号。