沙特和伊朗握手言和之后 又推动结束也门内战

来源：彭博社

作者：Mohammed Hatem、Sam Dagher

沙特正努力寻求与伊朗支持的也门反叛组织达成持久和平协议。也门的战争已经绵延多年，阿拉伯半岛上这个最为贫穷的国家已经千疮百孔，且不时惊扰到全球石油市场。

据获通报此事的人士透露，沙特官员最近几天在利雅得与也门总统领导委员会成员就该提议进行了磋商。此前，沙特与伊朗支持的胡塞集团进行了谈判。沙特和阿曼官员目前在也门首都萨那，以最终敲定协议。

据胡塞控制下的萨巴通讯社报道，胡塞主政的最高政治委员会主席迈赫迪·马沙特周日与阿曼和沙特代表团举行了会议，以最终确定永久停火和总体和平计划。

沙特代表团由驻也门大使Mohammed Al Jaber率领。这是自2015年3月战争爆发以来，萨那首次公开接待沙特官员。

知情人士说，新的和平计划可能在未来两周宣布，在穆斯林斋月结束前。因谈及敏感谈判，知情人士要求匿名。

停火和谈判

沙特一直试图结束这场已长达9年的冲突。先前达成的休战协议基本得到了维持，尽管已经于10月份到期。

知情人士说，根据拟议的计划，最初将有6个月的休战期，主要道路将重新开放，对航班和港口的所有限制将取消。

也门各方随后将进行和平谈判，讨论裁军，组建内阁和一个新的总统委员会，并统一央行。过渡期为两年。

沙特和也门官员不予评论。

据沙特新闻社报道，沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼上周在利雅得会见了也门总统领导委员会主席拉沙德·阿里米。

沙特干预也门战争，以支持该国得到国际认可的政府，并对抗伊朗在也门日益增长的影响力。

联合国将也门的战争描述为世界上最严重的人道主义灾难之一，它已导致数十万人丧生，沙特因卷入冲突而受到西方的批评。