马英九访陆 掀起“民国情怀”

来源：联合新闻网

作者：吴建国

这次台湾前总统马英九12天的大陆访问，行程可说是经过精心设计，除了到湖南长沙（湘潭），是为了返乡扫墓祭祖以慎终追远外，其他往访的四个城市，都是与民国时期有密切关连的重镇。例如：南京是民国宪法规定的国家首都，武汉是缔造民国成立的首义之都，重庆则是民国领导抗战的陪都，而上海更是中国近代以来的经济中心。

马前总统刻意安排这四个与民国命运息息相关的地方，不禁激发两岸共同的怀旧记忆，尤其对大陆同胞而言，更产生浓厚的“民国情怀”。

事实上，大陆自40余年前改革开放以来，为了鼓舞各层级干部与人民有新的思维与作风，“解放思想”就成为教育群众最重要的工作，“发展才是硬道理”的标语随处可见，那时就有以“民国时期自由开明思想为师”的建议。甚至20年前，上海市政府还曾提出“恢复1930年代上海辉煌繁荣”的建设目标。

中国近代自从鸦片战争以后，欧美与日本等列强侵略占领中国领土，杀害中国人民，因此激发了中国历史上，自两千余年前的春秋战国以来，第二次“诸子百家”思想学说的兴起。只是这次的“诸子百家”乃是围绕着国家民族救亡图存、富国强兵，以反封建与现代化为核心的脑力激荡。满清的覆灭与民国的建立，就是一个重要的里程碑。

民国时期自由思潮能“海纳百川”，一直为大陆知识界所认同；觉得要走改革开放新路线，就要借镜民国时期包容不同思想的做法，才能彻底“解放思想”，收到改革开放的成果。

马前总统这次在中共二十大召开与政府换届完成之后到大陆访问，一方面在两岸关系陷入七年僵局之际，因他的来访，能有所突破之外，另一方面也因他精心设计怀旧行程的安排，掀起了“民国情怀”的风潮，相信这是马前总统事前可能都没有想到的意外收获。

马前总统的到访，之所以能得到大陆人民普遍支持，就是将中华民族的复兴大业寄希望于台湾人民，不要再做美国霸权行径、无理打压中国崛起的马前卒。在两岸宪法均共遵“一个中国”的基础上，平等协商、共议统一，才是正道与大道；使民国时期风貌重现，才是两岸人民共同的愿望。

作者是国立高雄科技大学前校长