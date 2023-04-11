来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

国民党号召“下架民进党”、“非绿联盟”，柯文哲公开反对，另提出“联合政府，团结台湾”口号。虽陈义甚高，但考量政治现实，柯文哲不是自信太过，就是好傻好天真。

柯文哲所想，应该不是分几席内阁位子，于愿足矣；而是如赢得总统大选，在民众党国会席次不可能过半下，保留合作空间，蓝绿谁能合作，就与其组成“联合政府”。反对下架民进党与非绿联盟，并非为了“团结台湾”，只是希望借由“大党等距”，完成总统之路。

然而，下架民进党的主张，是因为七年来民进党完全执政，却漠视民意，不顾法治，恣意滥权，几无有效节制力量。早在民进党第一次执政时，尽管是立院少数，仍坚持“总统赢者全拿”，从而导致少数执政乱象。民进党思考的，始终是权力极大化，怎可能分享权力？

本于小党立场，为防被划归“小绿”、“小蓝”而边缘化，不站边是合理选择；然而“反对下架民进党”，也是站边：站“不反对民进党继续执政”，或视民进党为“潜在执政联盟”的边。有意无意间，已成小绿。

柯文哲曾提出“强国等距”，在访美前收回此一主张，说“造成太多误会”、“避免外界混乱”。柯文哲要选总统，却反对下架民进党，难道就不怕造成误会、混乱？抑或这就是柯文哲要的政治效果？