国歌风波先查清事实 追究责任须公平公道

来源：明报

明报社评

冰球港队比赛播国歌出错风波不断发酵，港协指冰协没有遵从指引处理国歌，启动冻结冰协会籍程序，冰协则质疑港协不公，只想证明“只有冰协有错”。播放国歌不容有错，决定惩处前，必须先弄清楚事实。冰协赛前未能成功跟主办方核实国歌，有必要检讨究责，但冰协亦提到，之前有按港协要求转送国歌网址连结，赛会人员却因为“不掌握如何开启使用”，另行上网下载，港协作为连结提供者，也有责任了解情况。这次播错国歌事件，涉事各方都应该查找不足，改善内部管治，现在冰协与港协各执一词，特区政府应该主动介入，确保调查公平公道，任何跟进行动，都应该以避免影响运动员为大前提。

冰协与港协各执一词

特区政府应介入调查

去年以来，港队出外作赛，接二连三发生播国歌出错事件，错误原因一般都是赛会工作人员自行上网搜寻，结果下载了其他歌曲，而非《义勇军进行曲》。Google近年强调打击网上错误资讯，却以“无法控制算法”为由，拒绝将《义勇军进行曲》在搜寻结果中置顶。美国千方百计打击中国，对香港也不再友好。求人不如求己，针对播国歌出错问题，港协去年底发出指引，所有属会须向赛事主办机构提供正确版本国歌，以及在播放国歌前再次核实。未料今年2月冰球港队在波斯尼亚作赛，依然发生播国歌出错事件。

港协上周宣布，启动暂停冰协会籍程序，要求冰协一个月内提交全面书面解释，并提出改善企业管治方案。政府其后表示，若暂停资格落实，会考虑在不影响运动员下削减拨款资助。港协罗列的冰协“三宗罪”，包括在事件中未依指引处理国歌、与港协沟通有缺失，以及企业管治有问题。文体旅局长杨润雄上周末表示，关注冰协有否遵从指引办事，希望了解事件原因，又重申政府与港协“目标一致”，冀查找出错原委及改善企业管治。

港队以中国香港名义参与国际赛事，播国歌不容有误，然而需要留意的是，港协提及的冰协“三宗罪”，并非单单聚焦播错歌的成因，当中有好一部分内容，都是跟冰协事后处理，特别是与港协方面沟通有关。若说前者是针对出错原委，后者某程度就是关于“孭镬”问题，这亦是冰协与港协各执一词、争拗最多之处。

港协指控冰协迟迟没有正面回应及会晤商讨事件，直至3周多后才出席会面，批评冰协领导层“不情愿及回避态度”。另外，港协又批评冰协违反国际奥委会有关良好管治的规定，质疑冰协执委会缺乏内部沟通亦欠分工，违反《组织章程细则》规定。冰协则反驳，一直迅速回应港协所有文件，包括三度依时向港协提交事件报告，当中首份报告于事发后24小时发出，由于时间仓卒，才有一些事实遗漏；由于比场现场只有领队教练及球员，没有执委在场，冰协当时认为，未清楚细节不应草率代为回应，并非出于回避。冰协反指港协多次作出不符事实的评论，仅想证明“只有冰协错”，没有认真看待自身在事件的角色和责任，又称港协贬低冰球港队运动员，“每次出外比赛只得数队，拿亚军季军不算突出”。港协对此矢口否认。

港协冰协互相指控，某程度是罗生门，现阶段很难判断谁是谁非。属会若有违良好管治及《组织章程细则》，港协当然有权惩处，包括暂停会籍，但理据必须充分，程序亦要公允，否则容易令属会觉得“大石砸死蟹”，尤其是这次事件，牵涉到国歌，港协在事件中也是利害持份者，并非独立第三方，调查事件追究责任，更要力求公平公正，以免给公众留下“政治甩锅”之感。

港协之下有很多小规模属会，业余性质浓厚，倘若真的出现管治问题，当然应该整饬，不用等到闹出大风波才跟进。回说这次事件，问题核心始终是为何有了指引仍播错歌。冰协强调有按港协要求转送正确国歌的网址连结，问题是临场出状况，领队三番四次联络赛会工作人员想确认国歌无误，都不成功。赛会事后亦确认这一说法，根据涉事波斯尼亚冰协职员的电邮，当日曾就确认国歌版本一事，回复“OK”，但其后因事务繁忙，认为大会已下载档案，最终未有提供协助。另外，赛会职员称，他们有收到国歌网址连结，但因“未掌握如何开启使用”，才自行上网搜寻下载。港协作为连结提供者，有责任跟进了解，并向公众交代。

追究播错国歌，首先要弄清事实，包括冰协有否在力所能及范围内，尽力寻求核实国歌；确认国歌无果究竟是阴差阳错，还是如港协所言属管治失当、执行指引苟且了事。无论冰协和港协，都有责任举证支持自己的说法。文体旅局长杨润雄表示，以往政府甚少介入体育总会日常运作，若发生事件，一般交由港协处理。但这次出错涉及国歌，已非一般体育事宜，特区政府应该直接介入，确保调查公平公正兼透明。

女冰球队创历史佳绩

跟进风波莫损运动员

香港体育政策，资源集中在一些成绩突出及热门的项目，对冷门项目资助有限。正当播国歌出错风波闹得不可开交之际，香港女子冰球队在罗马尼亚举行的世界锦标赛，勇夺小组冠军，创下女冰历史佳绩。台上一分钟，台下十年功。冰球港队能够有此成绩，背后必然有很多人长时间默默耕耘用心管理。特区政府就算认为需要就国歌事件，惩处冰协削减资源，也应该尽量避免影响运动员培训和比赛，以及冰球运动在社区的推扩。根据领队说法，这次女子冰球世锦赛，大会人员又自行下载了错误的乐曲，可幸今回大会有让他们先核对，及时纠正错误。港队出外比赛，赛前核查国歌，有时真的很视乎赛会方面是否配合，正如杨润雄日前所言，最重要是防止播错歌事件再发生，冰协建议日后港队出赛，在完成核对国歌前，不安排任何球员进场，值得当局认真考虑。