外交、经济求平衡 法德对华考量不同

来源：明报

欧盟近年与中国出现不少纷争，特别是在俄军侵乌问题上，欧盟对中国的暧昧态度多次表达不满，但双方仍致力保持关系，今年以来双方都有持续高层会晤。有学者认为，欧盟在对华关系上正面对平衡难题，而法德对华政策背后考量各有不同。

中共中央政治局委员、中央外事办主任王毅今年2月访问欧洲一星期，是中共二十大后中国最高级别的官员出访欧洲。他在访问期间就表明，中、欧是多极化世界的两大力量、两大市场和两大文明，有必要、也有能力为世界提供更多的稳定性和正能量，并支持欧洲战略自主。欧盟两大国德国和法国的领袖也多次表明会继续与中国保持对话，德国总理朔尔茨去年11月访问中国，法国总统马克龙最近也访华。

推动欧洲自主 vs. 经济依赖

亚洲协会政策研究院（ASPI）外交政策资深学人勒科尔（Philippe Le Corre）本月发表文章称，中国自冠病疫情后致力恢复外交活动，在中美关系低迷下，北京高层认为有必要借欧盟作为外交战略起跳的一部分，而法德两大国正是恢复对话的切入点。

不过，法德两国的对华考量并不相同。中国是德国的最大贸易伙伴，德国也是中国在欧洲的最大贸易伙伴，经济依赖性甚重；法国对华经济关系近年则正逐步减弱，贸赤扩大，投资减少，不少法资公司也因为中国的“清零”政策和政治风险等因素而陆续撤出中国，包括家乐福（Carrefour）、阿尔斯通（Alstom）和欧尚（Auchan）等。马克龙这次访华的重点，是试图推动欧洲自主方略，在美国对华强硬路线以外找出“第三条路”。

对华立场两共通之处

虽然如此，勒科尔认为，朔尔茨和马克龙在对华立场上有两个共通之处：一是在经济上与中国脱钩既危险也对自身不利，欧洲不应追随美国的鹰派方向；二是欧中关系的发展在短期内很视乎中国在俄军侵乌上的立场。有关方向在欧盟委员会主席冯德莱恩3月底时首次发表其中国政策内容大致相近。