中国AI人士壮志满怀 却可能迎来兜头“凉水”

来源：彭博社

作者：Sarah Zheng、Jane Zhang

周二中国人工智能(AI)产业拥趸们又一次迎来几个振奋人心的消息：先是前日宣布推出新AI服务的商汤科技大涨11%，后来阿里巴巴也表示将把AI模型集成到智能音箱以及办公聊天软件Slack中。

再加上先他们一步采取行动的百度，这“三架马车”可以被视为中国企业界对ChatGPT现象的反应标杆。不过北京当局已经在给这种热度降温，再一次提醒了市场谁才是“话事人”。

中国互联网监管机构发出通知，要求利用生成式人工智能产品向公众提供服务前，应当向国家网信部门申报安全评估。因此，尽管我们听了不少豪言壮语，但中国AI的发展必然将处于政府的密切监督之下。

对于内容的准确性，当局设置了不少条条框框，包括必须“体现社会主义核心价值观”，不得含有危害国家安全的内容等等，这实际上意味着此类服务提供商不可避免的会受到内容审查，中国政府将进一步加强对有价值数据的控制。

当然，在网信办之前，已经有人呼吁对AI开发采取更审慎策略。

马斯克和其他1000多位知名人士呼吁AI开发人员将对更先进的AI模型培训暂停六个月，以便更好地开发安全协议，避免技术可能给社会和人类带来“深远风险”。

北京方面的干预几乎没有打击到投资者。相关股价基本保持稳定，因为不少人本来担心政府会做出更极端的反应。从许多方面来看，周二公布的监管规定（目前是公开征求意见稿）只是重申了中国互联网的规范，但将来可能还有更多补充，就监管而言，我们都已经看到是多么的不可预测。

在迄今为止的三大人工智能模型中，商汤科技（三家中规模最小的）可能会产生最大的刺激。该公司的AI机器人写出了儿童故事，代码，还能解读中国专利法。百度的AI模型演示基本上是预先录制好的视频，阿里巴巴干脆就没有进行现场演示。

在目前悬而未决的几项问题中，有些是中国AI企业亟待解决的：他们的AI机器人在中国本土会受到多大束缚？他们会不会在国外市场表现更好？在因为美国制裁令而不能获得最优质芯片的情况下，中国公司如何推进AI模型培训？

中国科技业尚未从北京的打击整顿中完全恢复元气。对ChatGPT的狂热刚刚开始给了投资者回流的理由，但现在没有人可以预测中国的未来之路，甚至是最先进的生成式AI。