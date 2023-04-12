解放军围台 利剑断三线

来源：联合新闻网

作者：兰宁利

中国大陆此次军演，是解放军战区多军兵种部队，对台湾及周边海域关键目标实施模拟的联合精确打击，实际上就是一个两栖作战的“先期作战”，这给所有台湾专家、名嘴甚至将军们好好上了一课。两栖作战绝非只有两栖舟车舰岸运动、登陆，防卫部队集结所有重炮、战车在滩头阵地守株待兔歼灭敌军。而是其前面必须有“先期作战”和登陆之前的“先遣作战”。

所谓“先期作战”就是进行攻略前，全面软化和毁灭敌方的防御力与持续战力的作战。也就是说解放军要想攻台，其先决条件必须是全面软化和毁灭台军的防御力与持续战力；尤其是解放军远箱火箭部队的多目标精确打击、多弹种复合毁伤的能力，及火箭军实施的多轮次、多波次、多区域、多型号精准打击，岂能无视？所以我认为解放军此次的演习是相当具代表性，相当值得我们警惕的。

解放军东部战区发言人10日表示，东部战区圆满完成环台岛战备警巡和“联合利剑”演习各项任务，全面检验了实战条件下，部队多军兵种一体化联合作战能力。在这方面，军事科学院研究员赵小卓接受《环球时报》记者访问时表示，此次军演已达到截断了国外能源输入台湾的海上交通线、截断了外部干预势力对台湾的支援（线），以及截断了“台独”分子以武拒统失败后的外逃线，所谓的“断三线”的目标。

关于对台军舰队的攻击，主要以数十架歼击机，持续于台湾海峡与周边展开空中封锁，寻歼海空舰机；火箭军则对海上移动目标实施大弹量、多波次模拟火力打击。战区海军多艘执行战斗巡弋进逼任务的驱护舰，针对性展开突击我方的疏泊舰船、海上封锁等行动。在台湾海峡、台岛西北、西南及台岛以东海域主动出击，高速进逼慑阻对手。此次军演，东部战区陆上、海上和空中反舰打击群，对台湾军队海上目标实施了全向饱和式模拟攻击。空海一体火力对水面目标的突防，台湾海军的有生力量很难保存。

此间大多数媒体与名嘴专家们，都认为山东号航空母舰是没有战力的，但10日当天就有四架歼15编队于东部巡弋，直接打脸这些专家们。

据日本海上自卫队通报，山东舰五日傍晚的位置在波照间岛以南约三百公里的海域，很可惜我们对远海监视（如五百浬以内）的能力之建立，始终无法受到重视，我们徒有海洋巡逻机（MPA，例如P-3C），却未能发挥其最大效益。所以无论是命令岸置雄三导弹备便，或是让光六导弹快艇出海，对山东舰都无法产生威胁。至于号称“航母杀手”的改良型“沱江级”，也是无能为力，最主要的问题还是全海域的监控。

对照之下，美国强迫我们买的鱼叉导弹与微型快艇，没一样能派上用场，反而是加强舰队对空接战能力为重中之重！

作者是台湾退役海军中将