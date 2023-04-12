海峡中线和东部后方都失守 邱国正岂能无憾？

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

解放军结束环台军演，火力看似不如去年，实则扩大去年创造的“新常态”。当蔡麦会成为焦点，山东舰航母编队首次穿过第一岛链，舰载机侵扰台防空识别区，完成锁台部署，它就是“联合利剑”演习的主角，剑指台东部战力保存区。从此解放军航母进入东部水域巡弋，操演与台海军力合围。这是继海峡中线失守之后，台湾再次被解放军穿越防线。

去年负责军演的东部战区司令何卫东，已升任中共中央军委副主席，国际高度关注此次演习。相比之下，台方较重视美国众议员访台，大内宣美国议员进入立院的“历史意义”。绿媒及侧翼奚落中解放军演是对内政治交代，直到大陆舰艇逼近枋寮外领海线，结合山东舰战机侵扰东南空域，台军紧急动员导弹部队，军演严重性才被民众知悉。

总统与亲信们摆拍“国安现场”，御照刻意和众院外委会访台团合照同时释出，内外唱和抗中保台。摆拍引起许多议论，不仅国防部宣称发照与之无关，议员一离台，原本监视山东号的尼米兹号随即北去。

两位美国众院议长大打台湾牌自诩抗中先锋，解放军借机在台湾东部原美舰待命区建立据点，拒止美军介入，使台岛东西岸都成前线。邱国正戎马一生，海峡中线和东部后方都在他任内失守，军队血汗为假台独的虚荣外交赔付代价，岂能无憾？