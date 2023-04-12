法国推欧洲战略自主 “附庸论”折射不满华府

来源：明报

明报社评

法国总统马克龙接受美法媒体专访，阐述“欧洲战略自主”主张，在西方引发不少议论，甚至被贴上“讨好中国”、“损害欧美团结”等标签。法国在政治体制和意识形态方面，属于美国为首的西方阵营，但只要对战后法国历史有一定认识，当可知道在戴高乐主义下，独立自主一直是法国标榜的外交方针，马克龙所谈的“战略自主”，正是继承前人，加以发挥，真正问题是美国企图以意识形态捆绑欧洲盟友，假“西方”之名维护美国全球战略利益，有时甚至要欧洲代为埋单。马克龙提到，中美关系变得更紧张，欧洲将没有足够时间及资源去推动战略自主，进而沦为美国附庸，有关说法一方面道出了法方忧虑，另一方面也令人关注美国意欲何为。

以欧洲利益为先

德法领袖非亲华

早于2017年，马克龙便提出欧洲应该寻求“战略自主”。马克龙上周访华，其间接受法美媒体访问，提及欧洲面临的重大风险，在于“被迫卷入不属于我们的危机，进而妨碍（欧洲）建立其战略自主”。他以台海局势为例，指出欧洲不应因为台海问题，卷入中美冲突，“欧洲要回答的问题是……加速台湾（危机）是否合乎我们的利益？答案是不。更差的是认为我们欧洲人必须在这议题上沦为跟随者，按美国的图谋去行事，导致中国过度反应”。马克龙这番话引起很大回响。美欧一些政客官员批评马克龙以至法国“没资格领导欧洲”，云云。

所谓“欧美官员纷纷抨击马克龙”，必须先看清楚说话者的背景。在西方，批评马克龙的声音，大致来自三方面，一是美国政客及媒体，二是波兰、爱沙尼亚等欧洲新兴国家，三是欧洲议会议员。有了他们帮腔，白宫当然可以说说美法情谊一类冠冕堂皇话。俄乌战争下，东欧多国站队美国一边，乃是“公开秘密”；议员关心选票，而在当下欧洲，反华绝对有政治市场，但欧洲大国元首必须看国家大局。德国总理朔尔茨与马克龙半年内相继访华，不是因为二人“亲华”，而是他们认为这符合国家及欧洲利益。

无论俄乌战争还是台海局势，均足以牵动全球，但事态发展有全球性的影响，不等于每个国家必须选边站。一次大战经验说明，选边站只会加剧对抗，甚至引发大规模战祸，惟非黑即白、非此则彼却是美国外交惯常操作。九一一恐袭后，白宫便以“非友即敌”的外交操作，为美军反恐战开路。现在美国为了遏制中国崛起，高举“民主对专制”的意识形态旗帜，本质也是逼其他国家归边撑美，但战后法国外交并不吃美国这一套。

逾半个世纪以来，法国外交一直深受戴高乐主义影响，而其核心就是独立自主。虽然法国与美国政治价值观相近，不少国际事务上也有合作，但法国从不认为紧随美国最符合自身利益。前总统戴高乐便说过，为了维护法国利益，不论欧共体、北约甚至联合国，法国都可以弃之不顾，法国退出北约军事一体化机制，正是一例。有别于美国撑以色列，法国在历次中东战争中都站在阿拉伯一边，这对于法国保持中东影响力极重要；2003年美国未获联国授权非法入侵伊拉克，时任总统希拉克坚决反对，更赢得广泛称颂。

法国外交倾向政治现实主义，多于意识形态挂帅。戴高乐为了摆脱战后美国对法国的束缚，积极与苏联发展关系，令法国成为跟苏联最“有偈倾”的国家；1964年，法国更成为首个与华建交的西方大国。现在马克龙的欧洲战略自主论，正是秉承前人，加以发挥，但对美国而言，马克龙的主张，本质是推动多极世界秩序，影响美国全球霸权。

法盼台海局势不升级

美国煽风点火惹怀疑

2003年伊战前夕，美国拉拢东欧国家，以“新欧洲”孤立德法等“旧欧洲”。俄乌战争以来，同样的外交操作又再清晰可见。若说马克龙欧洲战略自主论“分化欧美团结”，美国现在就在分化欧洲，藉以加强主导欧洲事务，自己从中得益，却要欧洲经济付上沉重代价。若说法德为了经济利益“讨好中国”，不如先谈华府《通胀削减法》巨额补贴“抢企业”，以损害欧洲的方式，为美国争取竞争优势。有这样的盟友，马克龙提倡欧洲战略自主，亦属正常。

法国前驻美大使阿罗（Gérard Araud）表示，法国跟美国是同盟，但非同一阵线，“美国支持乌克兰，不是出于善心而是因为这符合他们的利益”。美国对台政策，嘴上说支持民主，实际目的是遏制中国，法国当然看得出。马克龙专访提到，“当欧洲人连乌克兰危机也无法解决，又如何在台湾问题上，令人信服地说：‘如果你们做错事，我们会出面’？若你真的想加剧局势紧张，才会有这样做”。最后两句话，其实正是美国在做的事，法国希望台海和平稳定、局势不会升级，这跟中国强调不要再为俄乌战事火上加油，精神不谋而合。

马克龙谈中美紧张加剧，引伸到“欧洲附庸”论，当中带出两个信息，一是欧洲要实现战略自主，无论科技、能源、科技产业等各方面都要时间下工夫，如果中美因为台海等问题关系变得更紧张，除了妨碍欧洲专注壮大实力及自主性，美国也可能会加紧逼迫欧洲国家选边站，令欧洲在各方面不得不依附于美国；第二个信息相对隐晦，那就是马克龙对美国的企图有怀疑，“中美紧张加剧损害欧洲战略自主之路”，表面是客观分析，但它同时亦暗示，美国若存心升级与华对抗，还可以收到牢控欧洲的后果，“附庸论”所反映的正是这一疑虑。