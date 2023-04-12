脱欧重掀动荡 北爱尔兰政经陷困局

来源：明报

拜登以肯尼迪之后“最爱尔兰”的美国总统身份出访爱尔兰岛两边，时机上未必最为理想。在《贝尔法斯特协议》签署25年之际，北爱局势近年重新动荡，内政和经济问题爆发，令当地局势以至协议本身蒙上阴影。

“北爱问题”（the Troubles）逐渐重燃的一大导火线是2016年英国脱欧公投过关，一方面北爱民众实际上支持留欧多于脱欧，另一方面英国脱欧唤醒北爱“边界”争议，《贝尔法斯特协议》不直接涉及边界问题，但有提到移除边界所有安全设施——英欧其一攻防正是因为英国须离开欧洲单一市场和关税同盟，北爱与爱尔兰面临重现人口和货物流动的“边界”。

边界问题致政府难产财案卡关

英方很早已承诺人口流动不受影响，但围绕涉及货物流动的海关检查问题，直至2020年《北爱议定书》才达成一致，后者变相在爱尔兰海划出“事实上的”海关边界，以确保爱尔兰岛南北并无海关检查或控制，却令北爱亲英派大感不满，去年英方寻求单方面修改《北爱议定书》部分内容，又惹来爱尔兰以至欧盟反弹，延至今年2月才达成新协议。

北爱局势近年更见混乱，去年5月北爱议会（Stormont）选举，新芬党首度成为最大党，但原最大党、亲英派民主统一党（DUP）拒绝合组政府，明言为抗议英国脱欧协议安排，会无限期妨碍北爱议会运作。这不但令《贝尔法斯特协议》核心所在的亲英和亲爱两派的权力分享制度无法实行，甚至令年度财政预算案无法通过，导致北爱政府陷入无序状态。雪上加霜的是，北爱因英国脱欧失去大笔来自欧盟援助弱势的资金。在这情况下，北爱一些医院、学校和社区组织不得不削减服务和人手。

警官遭枪袭 “暴力30年”创伤未去

更危险的是，北爱问题时期（1968至1998年，其间约3600人丧生）恶名昭著的暴力手段有重现风险。今年2月，侦缉总督察卡尔德威尔（John Caldwell）休班期间在儿子面前被两名蒙面枪手连开多枪，幸未致死，是25年来最高级遇袭警官。有《贝尔法斯特协议》生效后出生的“和平婴儿”世代中人承认，“北爱问题”的创伤始终未有远去。