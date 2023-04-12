环台军演 中共新军委会首次亮剑

来源：中时电子报

作者：林颖佑

蔡英文总统此次出访，北京先是宣布从4月5日到7日进行“台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动”，待蔡总统返台后，再加码4月8日到10日的“环台岛战备警巡和联合利剑演习”，期间除了通过军力展开威慑外，也同时进行宣传战。虽然此次军演在规模与宣传力度上不能与去年8月的围台军演相提并论，但其背后意涵仍值得关注。

大陆今年和去年两次对台军演的目的与想定有所不同，其中最大的差异在于此次并未实施东风导弹试射，火箭军虽有参与军演，但并无发射弹道导弹，最大的可能性应与去年军演有五枚导弹落入日本专属经济区（EEZ），事后引起日本严重抗议与国际对台海局势的高度关注，也让美、日此后在西南诸岛的防卫上更积极合作。相对于弹道导弹可能引发的连锁反应，海空机舰便拥有较高的弹性。有别于去年着重在对台封锁与威慑，此次军演解放军便尝试在不动用弹道导弹的情况之下，对台发动多点攻击。

在军事上，固然在战时解放军不一定能轻易突穿岛链，但在此次的军演中可看到解放军在演练平时舰队穿越岛链后，是否能在中央军委下达演习命令时，快速集结原先不同任务的舰只，整合到达战术位置执行任务，并配合各型军机所组成的空中打击编队模拟对台方发动攻击。虽然并无实际发射导弹，但解放军应是在此次军演中验证各军种在执行对台大型岛屿联合进攻作战的通信与联战能力，期望达到从“联合夺权”到“精打击要”与最后的“孤岛封控”。这可能是二十大之后，新的军委会领导班子首次亮剑之作。

在外交上，如何动用武力达到对台有效威慑，但又不会过分刺激其他国家，便是北京的目标之一。军演虽说是为了回应蔡英文过境美国和众议院议长麦卡锡会面之举，但依然等到蔡总统回台后才举行第二阶段联合军演，同时也是在等法国总统马克龙及欧盟执委会主席冯德莱恩离开中国大陆后才动作，代表北京希望将台海军事行动限缩在两岸之间，避免他国介入。

对台军演虽在10日落幕，但航空母舰“山东号”依然在西太平洋活动，除了其编队外，水下潜舰的活动更会对台军与周遭国家造成相当的威胁。同样在舆论战场上也可看到，北京在经过上次军演教训后，宣传上也极力避免出现上次合成图的窘境。

对台湾而言，解放军的攻击虽有可能来自东边，但在西太平洋的解放军也会陷入台军与外国部队的夹击，类似的战略博弈是台方需要思考的方向。随着解放军频繁的演习，未来如何随局势发展让台湾防卫战略与时俱进，已是刻不容缓的课题。

作者为淡江大学国际事务与战略研究所助理教授