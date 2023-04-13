欧洲战略自主势之所趋

来源：中时新闻网

作者：周阳山

近日法国总统马克龙结束对华访问，公开表达欧洲各国寻求战略自主，让欧盟成为“第三强权”，以及减少对美依赖，不随美国起舞，不轻易介入中美竞争与台海冲突的立场。马克龙指出，俄乌战争爆发后，欧洲在武器和能源上日益依赖美国，今后必须减少“美元的治外法权”，也就是各国考虑的减持美债，进一步“去美元化”。

这是拜登政府在银行破产与金融危机之后面临的新挑战，同时也反映欧洲领导人对美国霸权主义的质疑。虽然许多亲美人士对马克龙表达不满，但却凸显了欧洲政坛对美国领导角色日趋分歧的现实。如果从中东欧地区的现况进一步分析，俄乌战争的挑战与美国角色的争议，确是不容忽视的事实。

笔者近期亲赴中东欧各国，包括波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛维尼亚、克罗地亚，以及德国、奥地利和意大利实地参访，历经廿余日，看到了一些特殊现象。

由于冠病疫情的影响，中东欧地区的经济衰退现象十分严峻。在匈牙利首都布达佩斯、斯洛伐克首都布拉迪斯拉发、克罗地亚首都萨格勒布，以及捷克古城乌鲁木茨和契斯库伦洛夫，大马路旁的商家有1/4到1/3歇业。旅客大幅度减少，不及过去的一半。许多旅馆关门，有不少四星级酒店的房价降到每晚不及100欧元（145新元），只求惨淡经营。

至于幸存的商店和餐厅为了维持生计，削价竞争，物价不增反降。尽管能源危机带来了通货膨胀，但在意大利水都威尼斯和古城维罗纳，大部分餐厅将餐费压低至10欧元以下，许多店家仍然门可罗雀。欧洲本地生产的皮包、服饰，售价竟然比四、五年前还要低两成以上。至于超市里的日常生活用品，众多来自中国大陆和亚细安地区，“东升西降”已成为事实！

在德国东部名城德累斯顿，昔日繁华的商店街盛况不再，市面上萧条冷清。至于接纳乌克兰难民最多的波兰，在首都华沙、古都克拉科夫和邻近捷克的卡托维兹，并未看到难民队伍和乞讨人群，显现社会福利措施与就业扶助政策已有具体成效。这也凸显了与斯拉夫民族同文同种的乌克兰人，目前在东欧地区普遍受到接纳。这与2015年前后来自北非、中亚和中东的穆斯林难民备受纷扰，甚至面临排斥的处境，迥然不同。

但是，中东欧的基础建设却是明显不足，而且逐渐衰败。经过了30多年的民主化与市场转型，号称“新欧洲”的中东欧无论是铁路、公路、车站等交通设施仍然十分落后，而且效率低下，与西欧的差距甚大。欧盟与美国对这些“前社会主义国家”所做的支援和承诺，可说是口惠而实不至！

在这样的处境下，除非拜登政府改弦更张，降低美国油价，并协助中东欧各国改善基础建设，积极抒困；否则欧洲各国寻求自主，另谋生路，减少对美依赖的新趋势，终将不可避免。