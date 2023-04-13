卢拉访华推乌克兰和平 “拉美一哥”巴西重返国际舞台

来源：香港01

作者：叶德豪

4月12至15日，本年1月才上任的巴西工人党两届前总统兼现任总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）将会一连四日访问中国，先到上海出席其继任人罗塞夫（Dilma Rousseff）出任金砖国家新开发银行主席的就职仪式，并盛传将到当地华为创新中心视察，到周五（14日）才会到北京与习近平见面。

卢拉本来原订在3月底到访中国，但因感染肺炎而被迫押后。从卢拉在病愈后迅速改期到访的姿态来看，可见他对这次访华有多重视。同样的重视也在其随行人员规模可见，当中包括财长、外长、环境部长在内的8位内阁官员、五位巴西东北部贫穷州份的州长，以至接近240位企业代表。

到访期间，巴西预计将会与中国签订20项双边合作协议，从环境、农业到教育、科技合作皆备。当中也将包括自1988年已有的双方合作计划中的第六个人造卫星的建设，用以监察亚马逊地区。在今天的中美对峙环境之下，此类合作可能会引起美国不满。同时，中国也盛传会向巴西航空工业公司（Embraer）购买20架飞机。

“和平俱乐部”为俄乌破局？

除了经济、贸易和其他具体的合作项目之外，卢拉访华也有着重大的国际政治意味，特别是在俄乌战争的背景之中。

卢拉这次到访紧接着新加坡、马来西亚、西班牙、法国等各国领袖的对华访问，也与欧盟外交专员和德国外长访华的行程相重叠。这一方面突显出中国疫后开放对各国的吸引力和中国日益提高的外交地位，另一方面也显示出各国希望中国能在解决乌克兰危机中扮演更主动正面角色的热切。

事实上，卢拉本人在2月到访美国之前也提过名为“和平俱乐部”（Peace Club）的和平倡议，希望中国、印度等国加入，似乎是想以“全球南方”（Global South）或者非西方阵营发展中国家作基础为俄乌冲突作出调解、提供谈判平台或提出解方。他上周就曾表示他相信俄乌双方都在等待其他人走出来说“让我们坐下来谈”。

无论是前任博索纳罗（Jair Bolsonaro），还是卢拉，巴西在乌克兰问题上一直采取在“全球南方”国家中颇为普遍的中间立场。博索纳罗在普京开战前一周就曾不顾美国反对访问过莫斯科。在卢拉上任后，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）就曾访问过巴西，游说卢拉向乌克兰输出弹药，却遭卢拉一口拒绝。

对于开战责任的问题，卢拉则一直维持“各打五大板的立场”，曾言泽连斯基和普京的责任一样大。虽然他4月初曾表明普京不能“抢夺乌克兰的土地”，却称“克里米亚可以讨论”，指泽连斯基“不能一切都想要”。

不过，卢拉的“和平俱乐部”此刻大概走不出“空谈”的层次，最多只能为未来可能的俄乌谈判作一些姿态上的准备。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在访华期间备受争议的总统专机访问中就表明：“我认为中国跟我们有相同的观察，即目前是军事的时候，乌克兰人在抵抗，我们在帮助他们，目前不是谈判的时候，但我们还是要准备好谈判，并在必要时立下里程埤。”

如果马克龙对中方立场的评估准确，卢拉的访华也不会为乌克兰局势带来什么实质的进展。

因此，这次卢拉访华的实质成果大概也将以经济、贸易等领域的合作为主。

中巴经贸关系会否出现质变？

目前，中国跟巴西的关系主要还是在粮食和原材料的贸易上。中国早在2009年就成为了巴西的最大贸易伙伴。今天中国六成的大豆进口、差不多四成的牛肉进口和两成的铁矿进口也来自巴西。不过，中国在巴西的投资至今也远远及不上美国，累计投资额依然只有美国的五分之一；而巴西对美国的出口种类多远较中国多元，且包含更多飞机、汽车、各种半制成品等增值较高的商品。

然而，中巴贸易的性质可能会随时间推移而慢慢改变过来。这次卢拉访华期间的其中一张潜在大单，就是比亚迪可能会买入福特（Ford）位于巴西北部巴伊亚州（Bahia）在2021年已停产的一家汽车工厂，投资6亿美元（7.96亿新元）以生产电动车。

回顾2月卢拉到白宫的访问，虽然他与拜登两人皆是左翼政党老将当选，各自都在选举中击败极右狂人（重新）上台，而且也经历过企图推翻选举结果的民众暴乱，可算是同病相怜，但卢拉跟拜登除了大谈气候、人权、民主之外，其实并不能从美国拿到什么实质外交成果。在该次访问中，白宫较显眼的合作项目就只有向保护亚马逊的基金注资5000万美元。

相较之下，卢拉这次访华的实质成果相信会丰硕得多。

阔别十多年 卢拉还能推动多极化世界吗？

不过，在乌克兰问题和中巴经贸合作的议题之外，卢拉访华的重要性也许是在于其符号意义之上。早在其2003至2010年的前两届任内，卢拉就是“全球南方”的代表，也是多极化世界的主要推手之一。金砖国家组织的成立背后，卢拉功不可没，当时也曾在美方的官方反对立场下与土耳其着力谈判伊朗核问题的另类解方（虽然当时奥巴马曾给卢拉去信表示支持）。

到了今天，卢拉上任则满百日，其握动多极化世界的进程就似乎以“去美元化”的行动最具代表性。卢拉1月访问邻国阿根廷期间宣布了建立共同货币绕过美元的准备工作，似乎是要仿效欧元区的建设。3月，巴西也与中国达成协议，让中国交通银行旗下的一个巴西分支绕过SWIFT和美元，以中方设立的CIPS和两国货币作跨境银行清算。

而在乌克兰问题上，虽然即时成果有限，但卢拉政府其实也非常活跃。他在3月就曾秘密派出其外交政策顾问到莫斯科摸底，此次访问之后，巴西也将在下周迎来俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）到访。

过去四年，在有“热带特朗普”之称的博索纳罗掌政之下，代表三分之一拉丁美洲人口、近三分之一拉丁美洲经济的巴西，恍惚变了被放逐的国家一般。博索纳罗只顾同美国的右翼阴谋论者眉来眼去，在巴西国家打起像美国一般的文化战争，疫情期间更是质疑疫情严重性又质疑疫苗有效性，并就疫情指责中国，导致中巴合作变成了中国和巴西各州政府的合作。博索纳罗放任亚马逊热带雨林的开发，也跟愈来愈关心气候变化的国际社会背道甚驰，甚至因此损害了“南方共同市场”（Mercosur，以巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭为成员）与欧盟自贸协议的推进。

如今卢拉再次掌权，国际社会无论立场如何，都只能称颂一句“我们很高兴巴西回到世界舞台”——这正是求援乌弹药而不得的朔尔茨的评价。

当然，从经济实力的角度来看，今天的巴西已非卢拉以往掌政期间蒸蒸日上的巴西。到2012年，巴西经济曾一度超越英国，排名全球第六，如今经过大宗商品价格下挫、提早去工业化的十年经济停滞之后，其排名已跌至全球第12。

巴西作为拉美第一大国，卢拉作为奥巴马口中的“全球最受欢迎政客”，其在国际政治舞台上的符号性影响力依然存在。到底卢拉能否利用这般影响力带来国际政治生态的实质转变，我们即管拭目以待。