侯友宜准备好上场了？

来源：美丽岛电子报

作者：单厚之

民进党4月12日正式提名赖清德参选2024年总统，国民党的整合脚步也开始加速，包括侯友宜、卢秀燕、蒋万安、张善政四位直辖市长和嘉义市长黄敏惠、南投县长许淑华等人都出席国民党中常会，牵手高喊“国民党加油、国民党团结、国民党胜利”，颇有点要互别苗头的味道。

过去两个多月，国民党总统提名进度一直都原地踏步，党中央和朱立伦不断澄清并无私心，侯友宜方面也不太急，一直都说“不在其位、不谋其政”，要等新北市议会总质询之后再说。

但上周郭台铭返台再次表态争取国民党提名，并呼吁选民“唯一支持”之后，侯友宜的态度明显出现转变。侯友宜不仅和赖清德先后参加嘉义同乡会拼人气，幕僚也频频释放要参选的讯息，包括已经成立竞选办公室、派出访美先遣部队、“论述都有准备”之类的讯息，一下子全部都丢出来了；地方议员就在此时群起呼吁党中央尽速征召侯友宜。

朱立伦11日面对媒体询问提名进度时表示“我们当然是完全准备好了”，12日上午侯友宜就表示，自己平常就会把事情做好，“随时让自己准备好，面对所有条战都能够克服，随时可以上场”。下午接着就在中常会上演这出团结的大戏。

国民党的总统提名，仿佛在一周之内按了快转键，从各怀鬼胎、各不相让，到定于一尊。原本犹抱琵琶半遮面的侯友宜，也突然拿下所有的掩饰，颇有舍我其谁的味道。

国民党的团结，向来都是“一团心结”，当下的国民党高层尤其如此，不然蓝军也不会有这么多的“疑朱论”“疑侯论”和“疑郭论”，蓝军支持者对朱立伦、侯友宜、郭台铭，每个都有满满的怀疑和不放心。

侯友宜和朱立伦如今能演出这样一场团结的戏码，并非两人真的找到共同的立意和分配方式，也不是因为半路杀出一个郭台铭，打破了原本的局势，而是因为两人都面临共同的危机。

过去几个月，由于国民党各怀鬼胎、各不相让、群龙无首，导致国民党的支持度和侯友宜的支持度双双下滑。如果这样的情况持续下去，不仅侯友宜不可能赢得总统胜选，国民党整体的选情也会受到影响，最终必然是一个双输的局面，侯友宜、朱立伦都会成为蓝军的战犯。所以不管是真情还是假意，两人至少都得把姿态作足，以免成为众矢之的。

朱立伦说“完全准备好了”、侯友宜说“随时可以上场”，但两个人指的其实都只是提名，而非胜选。台湾政治史上最有名的“准备好了”，当属2008年马萧配的电视广告，2005年、2006年县市长、直辖市长的接连大胜，国民党直辖市长、县市长依序出镜喊出“XX市（县）准备好了”，呼吁选民投下改变台湾的一票。去年“九合一”国民党大胜，执政县市和人口数犹胜2008年，但气势上却比当年差的不是一点半点。

国民党和当年最大的差别，就是一直在“人”上面打转，谁要选、谁不要选、怎么出场、有什么心结……，却几乎绝口不提台湾。侯友宜要选、郭台铭要选、还有一些其他人也要选，然后呢？要做什么？改变什么？把台湾到哪里？现在都不谈，等正式提名、“名正言顺”之后再说。但如果连这些都不知道，民众和蓝军支持者又怎么分辨谁比较好、该支持谁呢？

近来，侯友宜阵营不断释出有充分准备的讯息，等到未来提名之后就会端出两岸政策，但过去几个月侯友宜阵营不仅对于参选时程的规划和预测荒腔走板（原本期待7、8月定案，如今赶忙跳出来），侯友宜民调下滑的速度也极为惊人，去年1126大赢45万票的气势，更是不到半年几乎就败光。

实践是检验真理的唯一标准。虽然侯友宜是蓝军民调第一人，但从过去的经验来看，侯阵营的政治判断和操作能力，似乎都颇有问题。所以是否真的能端出吸引人的牛肉，有办法打赢这场选战，蓝军支持者也不放心。

举最简单的例子来讲，目前侯阵营对外透露的讯息，就是准备到选举后期请假，绝不会请辞参选。理由是请辞的三个月内由中央派代市长，可能影响市政和选情。姑且不论总统候选人和直辖市长两重身分可能有种种扞格与不变，投入选务太多必然疏于政务、专心政务难免疏于选举，还必然会一直遭到“落跑”的攻击；单单侯阵营这种精打细算、谨小慎微的理由，就让人觉得缺乏大开大阖、一往无前的气魄，很难感动选民、拉抬气势，和当年的马英九的“准备好了”有天渊之别。

虽然曾经说过要当2024的“带队班”，但侯友宜长期给人的印象一直都是过分谨慎的。务实或许有余，但开创不足，可以把小事做好，却看不到更高层次的眼光和关照。侯友宜要展现的不是过去能够“随时上场”的自己，而是一个能够擘画愿景、改变台湾的领导人，才有机会赢得大选。这样的角色转换和提升，侯友宜真的准备好了吗？