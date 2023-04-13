来源：《联合报》“黑白集”

民进党正式提名赖清德为2024总统候选人，国民党主席朱立伦也高喊蓝营准备好了。不过，情势仍然混沌。朱立伦和郭台铭都倡言整合非绿联盟，下架民进党；侯友宜声势浩荡，蓝营大将军擂鼓鸣金；柯文哲、王建煊也摩拳擦掌。但除柯文哲反对下架民进党、非绿联盟之外，更大问题是谁来当“非绿盟主”？

此情景令人联想起三国演义情节，东汉末年，董卓紊乱朝政，以袁绍为首的十八路诸侯成立了讨伐董卓的关东军事联盟，一开始气势如虹，以为复兴大汉指日可待，成功近在眼前，诸侯们开始各怀鬼胎，扣粮、卡关、扯后腿，内斗不已，虽然猛将如林，但谁也不服谁。

师心自用的盟主袁绍无疑是“猪队长”，十八路诸侯宛如一盘散沙的“十八路猪队友”，原本讨伐董卓的目标，演变成自家人互打、互卡，最后不只是功亏一篑，根本是兵败如山倒。

2020年总统大选，国民党就曾上演过十八路诸侯的戏码，原以为扳倒民进党只剩最后一哩路，最后竟输在“情势大好”，让国民党内斗内行老毛病复发，把一手好牌打成一手鬼牌。2024总统大选在即，国民党将采征召方式，“卡侯”“郭朱配”等各式阴谋论满天飞，引发基层“蓝色忧郁”。

民进党固然不是董卓，但国民党可千万别成袁绍，否则闹剧将变悲剧。