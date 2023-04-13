富人资金纷纷从瑞士出逃，流向哪里？

来源：日经中文网

作者：须永太一朗、秋山文人

在全世界的富裕阶层中，从瑞士撤出资金的动向正逐渐扩大。原因是在瑞士大型金融机构瑞银集团（UBS）救助瑞士信贷银行（Credit Suisse Group）的过程中，该公司发行的资本性证券“AT1债”的价值被一夜清零，导致富裕阶层对瑞士相关部门的应对措施产生强烈的不信任感。部分资金流向了新加坡等具有实力的亚洲城市。

新加坡的银行业务活跃

“已开始向新加坡转移资金”，管理和运作富裕阶层资产的“家族理财办公室（Family Office）”的新加坡相关人员如此表示。某富豪家族出生在亚洲以外的地区，作为在世界各地分散投资的一环，该家族也在新加坡设立了资产管理据点。最近该家族决定把在欧洲管理的资金转移到新加坡。

关于瑞士信贷银行的AT1债券的处理，瑞士相关部门表示，依据了在政府实施特别支援的情况下价值清零的规定。但是，一般情况下，AT1债券的受偿顺序高于股票，此次价值突然归零给市场相关人士带来了巨大冲击。瑞士相关部门的做法也促使该富豪家族改变了方针。

作为富裕阶层转移资金的具体承接地，新加坡的银行和美欧银行的新加坡分行被列入名单。在新加坡境内，流入银行的资金不断增加，预计银行业务将会继续活跃。据统计，截至2021年新加坡共有700个家族理财办公室入驻，富裕阶层将新加坡视为在亚洲管理资金的中心地并设立了家族理财办公室。

香港没有迎来东风？

对于可以与新加坡比肩的亚洲金融中心香港来说，富裕阶层的“去瑞士化”潮流原本也应该成为一股东风。驻港大型证券公司财富管理部门的相关负责人透露出了同样的动向,他表示“有的客户认为瑞士相关部门不可信任，要把资金从瑞士转移出来”。

不过，这位负责人同时称“越是谨慎的客户，越要求由新加坡据点的人来负责”。很多富裕阶层认为香港存在风险，作为资金转入地，优先度低于新加坡。拥有富豪客户的驻港保险公司相关负责人也表示：“保险销售没有明显增加”。截至目前，香港好像并未充分获得此次的商机。

一方面，香港也并未将自己置身事外。香港政府3月下旬发布了新的税制优惠政策等吸引家族理财办公室的措施。香港财政司司长陈茂波表示，香港是世界数一数二的资产管理中心，同时在创新、艺术、文化产业方面获得了稳健发展，是全球家族理财办公室的理想据点。

英国金融机构汇丰银行（HSBC）也从同一时期开始在香港中心街区的三家网点尝试包括周日在内每周七天办理窗口业务。该银行称：“中国本土及海外客户办理业务的高峰是周末”。周末营业还有助于吸引富裕阶层。

救助瑞士信贷银行和美国银行破产引发的金融体系的不稳定因素依然强烈，金融和资本市场仍然动荡不安。哪个城市会在吸引投资资金上提高存在感呢？更加激烈的竞争或将在亚洲上演。