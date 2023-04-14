马克龙争议言论背后，是战略自主的坚持

来源：台湾《联合报》

联合报社论

法国总统马克龙九日在从中国大陆返回巴黎的专机上接受媒体访问，他表示不应该做美国的附庸与追随者，强调欧洲的战略自主，并且避免被卷入美中因台湾而起的冲突中。

马克龙过去的发言多次引发争议，2019年他曾说北约正在“脑死”；去年也表示，在乌战和谈时，需要提供俄罗斯安全保证。但没有一次比这次谈话所引发的炮火更猛烈，他同时激怒了支持台湾的国家，以及担心美国会因此不援助乌克兰的欧洲国家，批评他的声浪至今未歇。

马克龙访陆时，陆方的接待超乎规格，而马克龙也对他与习近平的谈话很满意，他认为已经影响了中国对俄罗斯的政策，塑造了对乌克兰战争的共同立场。也许因为如此，他觉得也要对习在台湾的立场上体谅包容；更重要的是，他觉得欧洲不应该介入台海事务，这对欧洲是个陷阱，妨碍了欧洲建立战略自主，“欧洲人面临的问题在于：加速台湾（危机）对我们有利吗？没有。更糟的是欧洲人自认应该在这个议题上成为追随者，根据美国的节奏和中国的过度反应做调整”。

这当然招致了猛烈的反击，中东欧国家质疑马克龙不能代表欧洲，而欧洲应该团结与美国站在一起抗衡俄罗斯与中国；西欧国家则批评马克龙这次访问是场公关灾难，时机点也非常不好。尤其他的专机才刚刚离开中国大陆领空，东部战区就宣布对台军演三天；访问内容发表时，正好配上军演的新闻，只让人觉得法国总统对北京妥协；他口口声声战略自主，在乌战爆发前还有点道理，但是现在欧洲完全依赖美国主导的北约对抗俄罗斯，还强调战略自主就不合时宜了。

但马克龙其实就是担心战争的进展将会让欧洲国家进退失据，所以他提醒欧洲人，战略自主比以前更重要，而欧洲主要领导人都心知肚明，只是没有人敢公开讲出来。不能否认的现实是，乌克兰的战争消耗太大，即使美国都没有办法支应，最新的机密文件显示，乌克兰的防空导弹到五月就会打光，虽然现在美国两党一致支持支援乌克兰，可是到了夏天，美国躲不过举债上限的老问题，如何裁减支出，势必成为两党对决的焦点。由于乌克兰并不是美国人民关心的问题，而援助的金额又非常庞大，很可能是优先被砍的目标。

马克龙的话虽然不中听，却是事实，美国的好意与援助，终有减少和结束的一天，届时欧洲有能力补上美国的缺口吗？或者如果乌克兰被逼上谈判桌，欧洲的立场是什么？更何况未来一年美国政局诡谲，特朗普虽然被起诉，反倒增长声势，看起来会取得共和党提名，特朗普如果胜选，欧洲怎么办？

法国自认可以主导欧洲，不能不从整个欧洲的立场来考虑，而不是被美国牵着鼻子走。尤其美国现在实力不比从前，在欧洲要靠北约盟国，在亚洲也要靠日本、澳洲；而且就像俄罗斯入侵乌克兰一样，在中国大陆进攻台湾时，美国甚至希望能邀欧洲国家助拳。可是法国对“美国盟邦”这件事，是谨慎敏感的，而且点滴在心头。2021年，美英澳突然宣布AUKUS核潜舰合作，把法国传统动力潜舰的合约撕毁，法国愤而召回驻美英澳三国大使；所以马克龙说，法国是美国盟友，但不是奴隶附庸。

马克龙的谈话，台湾听起来当然刺耳，但这是他从国家利益、战略自主角度所得到的判断，台湾可以反对，但是马克龙所强调“战略自主”的精神，是值得效法的，任何国家都不能仰赖美国的好意，法国如此，台湾亦然。