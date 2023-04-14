两岸经贸冲突升高 及早应对

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中国大陆商务部宣布对台湾禁止大陆进口的2455项产品，发起贸易壁垒调查；伴随大陆民航局宣布将在台湾北方划设禁航区。此二事件时机敏感，动机复杂，两岸紧张关系再次升温。

中国大陆调查包括台湾对中国大陆所有禁止进口产品，范围不但为历年最广，更触及两岸经贸的“深水区”。因为中国大陆一直把此部分视为两岸经贸最大的“绊脚石”，主张台湾必须先全面解除歧视性措施，两岸经贸关系才能深化。

台湾回应则是基于国家安全理由，有必要禁止中国大陆部分产品进口，而基于情势历年来已有逐步放宽；迄今则禁止大陆1066项农产品，1394项工业产品，合计共2455项产品进口，约占所有进口项目的五分之一。

在两岸完成经济合作架构协议（ECFA）后，进入货品贸易谈判，中国大陆多次主张台湾必须先解除对大陆的片面限制措施，双方才能展开全面自由化谈判；而台湾则以国安，以及对本土产业影响为理由，无意处理此问题。而后两岸关系降温，货贸谈判停止，此问题也一直延宕至今。

此次中国大陆再次触及此敏感神经，对两岸经贸再添变数。台湾对中国大陆的禁止进口措施行之有年，过去陆方是透过官方管道要求台湾改善；而此次则是透过产业界发声，要求政府进行调查，并不排除采取后续的行动。

然而目前两岸思维还是停留在两条平行线上。台湾官方回应已经大幅放宽限制，准许其他约占总产品五分之四，约9800项产品进口，中方不宜将贸易议题复杂化及政治化，并呼吁应透过世界贸易组织（WTO）的平台解决。与中国大陆只诉求五分之一被禁止进口的产品，以及不透过WTO多边机制处理两岸问题，双方立场可说是毫无交集。

未来大陆可能会直接宣布调查结果，认为台湾的措施影响到中国大陆的经济效益。台湾则会质疑陆方程序草率，欠缺透明性；而在台湾不进行调整的情况下，中国大陆可能会增加对台湾贸易限制。事实上，近年来在两岸关系紧张下，中国大陆对台湾的经贸限制措施接踵而来，主要是集中在农产品，不过陆方几乎未触及到两岸关系的基石ECFA项目，大陆官方也多次声明不会废除ECFA。

但在习近平确定续任后，大陆官方迄今没有对ECFA表示支持意见，未来中方对台湾的贸易限制措施，不排除波及ECFA产品，使得两岸经贸摩擦再次升高。

此次大规模调查，也显示大陆经贸部门盘点过去陆方所谓的“让利”措施是否合理。近年两岸贸易更加失衡，已经连续两年台湾对大陆贸易顺差突破1000亿美元，虽然顺差主要来自零关税的资通讯产品。但中国大陆内部对此仍有意见；认为中国大陆对台湾的庞大贸易逆差，台湾片面禁止进口措施是一主因，所以必须从源头矫正，未来发展值得关注。

另外由于两岸目前均申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），在申请新入会的五个成员中，台方一直认为台湾是最符合CPTPP之高标准，也认为中国大陆目前距CPTPP门槛太远。陆方则多次反对台湾加入CPTPP，在今年7月CPTPP执委会上，双方均将争取成立工作小组，取得加入的入场卷，预期会有激烈交锋。

中国大陆此时对台湾展开调查，除了涉及两岸交锋外，也可能借机显示台湾仍对中国大陆存有诸多歧视待遇；若未来双方均有机会加入CPTPP，台湾对中国大陆限制措施与CPTPP并不相容，形成台湾加入CPTPP另一变数。

总体而言，这次事件对未来两岸紧张关系，不确定性增加，台湾如何降低中国大陆制裁冲击，巩固产业竞争力，以及强化多元市场布局，是一大挑战。