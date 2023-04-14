冀夏宝龙来港多听民意

来源：明报

作者：狄志远、黄俊琅

港澳办主任夏宝龙来港，是疫情后，首名处理香港事务的中央主要官员来港。笔者相信日后会有更多的大陆与香港沟通，也希望夏主任在港期间，多听听香港市民的心声。

社会事件及疫情后，香港正走向复元；但经历重大事件之后，有些事情是有所改变。而在这些“变”当中，是要取得平衡，才能让香港继续发挥自己的独特优势。

全面管治权与港人治港

2019年社会事件，令中央担心香港社会稳定及国家的安全，于是在港订立《港区国安法》及完善选举制度，并产生即时之效，社会稳定下来，大家对国家安全的意识提高，立法会回复正常运作；但也令不少人对香港的未来发展产生信心危机，有人失望，有人离开。

要重拾民心，除了搞好民生、经济之外，香港仍然要保持社会的自由及法治，体现港人治港。因此，中央全面管治权与港人治港是“一银两面”。中央及特区政府除了重视管治权及国家安全之外，亦应继续令香港市民对港人治港充满信心、政治制度会继续走向民主、市民参与公共事务的权利得到保障，最终落实《基本法》列明的行政长官及立法会由普选产生。

一直以来，香港是一个国际都市，比内地其他城市更有力联通国际，这也是我们的独特优势。惟中美角力下，国际关系变得复杂。我们要保障国家安全，又要让国际社会对香港制度保持信心，特区政府就要拿捏得准。这并不是走到外国宣传香港就成事；基本是要让香港保持自由、开放、法治及民主。这些都是香港成为国际城市的基石。国际社会对香港重拾信心，人才及资金就会来。香港继续作为国际城市，不单有利本港，更有助国家发展。

行政立法关系 既配合又监察

立法会的主要宪制责任是代表民意、监察政府施政。若议员只单一地支持政府施政，香港政治制度就会失去制衡（checks and balances），政府施政就会逐渐远离民众，官员就会变得自把自为。特区官员要明白，议员是监察者，批评政府不足之处是应有本分。今日的立法会及未来的区议会，应发挥多元声音，因香港是一个多元社会，有不同意见是理所当然。只要求同存异、理性处理分歧，就能找到出路。除议会外，亦应容让民间有更大空间表达不同声音，由下而上推动社会发展。民间的参与，能够发挥积极的社会建设作用。

国家主席习近平表示，中央政府珍视、支持香港长期保持独特地位和优势。现在一切回复正常，我们要走回自己的道路，在配合国家发展下，我们是有绝大优势。

作者狄志远是新思维主席、立法会议员，黄俊琅是新思维副主席