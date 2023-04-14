蔡规赖随 仍是战争的选项

来源：中时电子报

作者：沈迺训

赖清德终于获得民进党提名参选2024年总统，遂了四年前背刺失利的总统大梦。然而赖获得提名的参选宣言却是纰漏尽出，诸多发言逻辑矛盾不说，又刻意大吃两岸关系的豆腐，宣言内容若不指名道姓，让人以为是蔡英文再度参选。如赖清德是默认蔡规赖随为正确的政治路线，岂不凸显四年前的突袭参选毫无正当性，完全只为夺权而来?

首先，赖清德仍不改民进党把总统大选议题升高到统独矛盾的老套招术，破题就是2024年不是“战争与和平”的选择，而是“民主与专制”的抉择。显然赖清德是搞错对手、划错重点，他的参选对手并不是对岸中共，而是在野竞争的政党候选人，试问当今台湾民主社会下，在野候选人何人胜选上台有能力将台湾改造成专制政体？不难看出，赖的“民主与专制”逻辑，不过就是企图制造如果民进党没有胜选，将加速中共统治台湾的不当连结。赖所谓的“民主与专制”抉择，基本上就是四年前总统大选抗中保台的2.0版本，早已过期四年的芒果干当当季鲜果卖，十足的旧瓶装新酒了无新意。

值得注意的是，赖清德刻意否定2024年不是“战争与和平”的选择，原因无他，正是赖深知在“战争与和平”逻辑选择中，多数民众宁可选择避战优先，而非冒进的我行我素大行刺激对岸之道。但赖既不愿承认按照民进党的行事恐招致战争的来临，而务实台独工作者的性格基因使然，又让他无法接受避战必须接受妥协的现实，因此必须将战争的导因嫁祸给在野党甚至中共，也才有所谓“民主与专制的抉择”这种不伦不类的选战主轴问世。

赖又再度强调事实上台湾已经是一个主权独立的国家，不必另行宣布独立；“中华民国和中华人民共和国互不隶属，台湾自然而然也不是所谓中国神圣不可分割的一部分”。上述竹篙凑菜刀式的国家定位论述违宪不说，更暴露了赖内心躲在中华民国底下虚假创造台湾已经独立的愚民本质。

事实上，按照宪法的完整国家领土定义，中华民国才是主权独立的国家，而台湾不是；中华民国不只包括台湾，台湾在法理上不是完整的中华民国；中华民国在台湾，而非中华民国是台湾。而赖说台湾不必另行宣布独立也是刻意的画蛇添足，试图为前段话的语意创造政治模糊，好蒙骗不明究理的台湾认同民众误信台湾是主权独立国家的错误逻辑。

至于所谓的“中华民国和中华人民共和国互不隶属，台湾自然而然也不是所谓中国神圣不可分割的一部分”说法，本质上是赖以假乱真的政治话术。就事实而言，前句的互不隶属不假，然而在法理上，中华民国主权及于中华人民共和国事实统治的大陆地区，因此所谓“台湾不是中国神圣不可分割的一部分”不过就是与之将“中华民国和中华人民共和国互不隶属”的前句恶意错误连结。

一言以蔽之，民进党与赖清德每谈及国家定位便一副欲盖弥彰作样，故意讲得越多越复杂，让多数欠缺宪政知识的民众无从分辨真伪，同时加以恶意简化相关国家与主权的真实定义，再将民粹式的台湾认同宣传语言与支持民主与否的价值判断划上等号，最后扣上不认同者就是不爱台湾的政治大红帽便大功告成。如同德国纳粹党宣传部长戈培所说：“谎言重复一千遍，也不会成为真理，但谎言如果重复一千遍而又不许别人戳穿，许多人就会把它当成真理。”

赖清德的“真理”究竟能不能为他带来2024的胜利有待结果证明，然而台湾民众同样有义务要理解同样是德国人的铁血首相俾斯麦说过的：“真理是在大炮射程范围内”这句现实主义名言的话中话，如果赖卖弄他的真理在2024获得成功，难保俾斯麦的真理名言不会再度实现。

作者为自由撰稿者