美元与人民币 双元货币体系？

来源：旺报

旺报社评

美国于1971年中止美元与黄金兑换，开启美元霸权时代，时任美国财政部长康纳利回应国际的批评时说，“美元是我们的货币，是你们的问题”，充分流露美国的霸权思维。所谓美元霸权，简单来说，就是依据美国利益，将货币超发可能的经济失衡风险，转嫁给其他国家，由他国共同分担，但不能否认，近半个世纪以来，美国超强的军力有效维护了世界秩序，开启了全球化繁荣时代。

去美元化趋势明显

冷战结束后，无论从军事力量、经济、金融与科技等面向，美国都是世界唯一超强，连带美元也成为全球最重要的货币，不仅是国际贸易流通最广的计价货币，也是最保值的外汇资产，世界各国（尤其是新兴市场国家）在进行商品贸易、投资往来，或建立自身外汇储备时，均将美元视作最重要的媒介与工具。

根据SWIFT统计，当前国际支付最主要的使用货币仍非美元莫属，2022年比重高达41.3%，遥遥领先排名居后的欧元（35.7%）、英镑（6.5%）、日元（2.8%）及人民币（2.3%）。而IMF公布的最新官方外汇储备货币构成（COFER）亦指出，尽管美元比重持续在下降，但截至2022年底，美元仍是全球主要央行持有规模最大的储备货币，比重达到58.4%，几乎是排名第二欧元（20.5%）的3倍。更不用说，国际清算银行（BIS）调查的外汇交易数据（买卖合计为200%），美元比重亦高达88.5%，排名居次的欧元为30.5%，美元多出58%。

这些数字都清楚说明，短期美元国际地位仍难以撼动。不过，中国崛起趋势下，美国货币政策对其他国家可能产生的外溢风险，开始受到愈来愈多的诟病与反抗。IMF近期示警，自俄乌战争爆发以来，基于意识形态与金融制裁考量，诸多非美阵营国家正加速转移与分散对美元依赖，甚至打算建立非美元体系的支付、清算与结算系统。这些去美元化的行为，恐怕会让美元全球通货主导地位受到威胁。

特别是这一年多来，随着美债被大举抛售、美元资产吸引力大减，全球去美元化的趋势愈来愈加明显。日前中国大陆宣布与巴西达成双边贸易以本币结算协议，未来人民币与里耳可以直接兑换，不需再使用美元作为中间交易媒介。去年习近平出访沙特阿拉伯，与沙国签署全面战略伙伴协议，商讨如何进一步推动原油贸易以人民币计价与结算，石油人民币（petroyuan）取代石油美元（petrodollar）的进程可能加速。

人民币仍有天花板

更遑论俄罗斯受到欧美制裁后，已全面抛弃美元转向人民币。根据大陆海关总署统计，2022年中俄双边进出口贸易总额来到1903亿美元，除了较2021年大幅成长近三成外，更写下历史新高。其中，绝大部分双边跨境贸易，多是采用人民币计价与支付清算。光是今年2月，人民币占莫斯科全体外汇交易量比重就将近40%，首度超越美元，成为最主要交易货币。而这样的趋势，看来已难以逆转。

俄罗斯去美元转向人民币，不仅确立人民币作为区域性货币的地位，也成了人民币国际化最佳范例。末日博士鲁比尼直言，随着人民币地位日渐提升，未来10年可能打破美元在国际上的垄断地位，最终形成美元及人民币分立的“双元货币体系”。这个预言放在俄乌战争前，可能有些言过其实，现在来看并非完全不可能。

不过，要形成足以抗衡美元的实力，不管是提升人民币在国际贸易上的使用意愿，或拉高人民币在各国央行的外汇储备比重，抑或是扩大人民币资产在国际金融市场的交易与买卖，人民币需要更国际化，大陆货币市场的透明度、公信力与政府法治监管等，也都需要强化。但人民币国际化进程必须稳健，不可冒进。就中短期而言，“双元货币体系”应是努力目标。