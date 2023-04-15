港媒：做好国安新文章 大小气候须兼顾

来源：香港明报社评

中国国务院港澳办主任夏宝龙到香港考察，今天出席全民国家安全教育日开幕礼，成为各方焦点。过去数年，国际大气候和香港小气候均出现重大变化。大国斗争愈演愈烈，维护国安对香港和国家愈发重要。

做好国安工作，关键在于不断因应形势变化，从战略思维的高度，考虑全局，更好统筹安全与发展。香港已从“由乱及治”的非常时期，步入“由治及兴”的发展新阶段，国安工作由策略到执行亦要与时俱进，不能停留在“由乱及治”时期的思维与做法。香港是高度开放、多元多样的城市，维护国安与维护香港独特性，必须有机结合，才能更好地促进香港发展及贡献国家。

2015年，全国人大通过新版国家安全法，每年4月15日定为全民国家安全教育日。香港方面，随着香港国安法2020年中实施，过去两年的全民国家安全教育日，特区当局均有举办大型活动，今年是第三年，适逢夏宝龙来港考察，今天的全民国家安全教育日论坛，夏宝龙将出席开幕礼及发表讲话，反映中央对香港维护国安工作的重视。

由治及兴新时机 兼顾安全与发展

以往香港对于国家安全概念相当陌生，有人甚至视之为“洪水猛兽”，2003年23条立法胎死腹中后，就连特区政府官员对国安议题，也摆出“少碰为妙”的态度，直至反修例风暴爆发，香港经历了半个世纪所未见的政治社会动荡，情况才有所变化。这几年美国倾力遏阻中国崛起，手段层出不穷，国际形势风谲云诡，维护国安既是为了香港，也是为了国家，两者紧扣相连。中央强调必须坚定不移贯彻“总体国家安全观”，特区政府推进国安工作，亦要具备这样的宏观视野。

国家安全不止是维护社会治安、遏抑分离主义及暴力活动，财经、金融、科技、网络、供应链以至粮食等领域的安全，同样非常重要。根据去年中共二十大报告，维护国家安全，要以人民安全为宗旨、以政治安全为本、以经济安全为基础、以军事科技文化社会安全为保障、以促进国际安全为依托，“以新安全格局保障新发展格局”。上月人大会议，国家主席习近平更表示，“安全是发展的基础”，“更好统筹发展和安全”。特区政府推进国安工作，必须准确掌握安全与发展的关係，避免拿揑偏差。

反修例风暴后，中央制定香港国安法，“由乱及治、由治及兴”是中央提出的愿景。两年多时间转眼过去，香港恢复稳定，虽然对外仍要应付华府政客敌意操作，以及境外力量推动制裁，对内也要提防港独与暴力重燃，但由乱及治阶段已经结束。中央与特区官员目前都在谈论如何“由治及兴”，突显香港内部状况，跟国安法实施初期相比，已出现重大变化。由乱及治，首务是加强刑侦工作，尽快稳定局面，非常时期要有非常措施；由治及兴，必须将发展与安全有机结合，互相促进。维护国安工作进入新时期，无论策略还是执行均要与时并进，以新安全格局保障新发展格局，沿用由乱及治阶段的思维与做事方式，未必合适。

开放多元是优势 维护香港独特性

维护国安需要战略思维，兼顾安全与发展。香港是高度开放的国际化城市，背靠国家联通世界，既是香港独特优势，也是国家发展所需。十四五规划为香港提出八大中心定位，国际金融中心、国际创科中心、国际调解仲裁中心、中外文化艺术交流中心等，每一个定位，其实都跟香港的独特性紧紧扣连。中央为香港“度身订做”港区国安法，不是把内地的国安法直接套用到香港，本身便是考虑到香港独特性；去年底，特区政府就海外律师来港参与国安案件一事提请释法，全国人大的决定，实际是将问题交还特区政府处理，并无推翻终审法院裁决，同样顾全了香港独特性。

香港独特性，在于多元多样、高度开放，各方各面都容易与国际接轨。以法治为例，香港奉行普通法，法治制度成熟，可说是良好营商环境的支柱，若失去这一独特性，香港不可能继续成为国际金融中心，也无法成为国际调解仲裁中心。中央一再强调保持香港普通法制度，正是因为中央深明其重要性，特区政府处理国安事宜，必须紧记这一点。由治及兴新时期，特区政府维护国安工作既要细化，更要精准到位，除了兼顾国际大气候与香港小气候，也要兼顾安全与发展需要，切勿以辞害义，以为将事情做到“加零一”就等于最好。

最近一些事件，包括地区居民反填海游行要挂颈牌识别，以及香港科技大学电影周原定播放内地得奖电影《隐入尘烟》，却因为未获电管处批出准映证，被迫取消放映，当局的处理都值得商榷。示威游行要挂牌，在开放社会绝无仅有；《隐入尘烟》以农村苦况为题材，内地票房过亿元，之前所谓“二十大前下架”之说，乃是一些人不明内地电影放映安排而产生的误解。特区当局不批准映证，又无清楚解释，难免令人关注当局是否反应过敏。特区政府要说好香港故事，维护国安的同时，也要好好维护香港独特性。泛化国家安全问题，处理过犹不及，不利香港发挥独特性，对国家发展并无益处。