赖清德路线 是台湾要的战略选择吗？

来源：台湾联合报社论

台湾总统蔡英文过境美国、前总统马英九登陆祭祖，双英出访后的两条路线之争已经浮现。民进党总统候选人赖清德在接受提名后发表谈话，明言双英出访呈现出对台湾不同的意义和价值，这也是2024年台湾将面对的两种截然不同的选择。赖清德毫无疑问将承续蔡英文路线，但蔡英文主政带来外交崩溃、台海危机与经济孤立，这是台湾要的战略选择吗？

赖清德的谈话，以“民主”贯穿全文，并由“民主团结”、“民主治理”和“民主和平”三大民主行动构成，但每一项行动都全部或部分涉及两岸关系。可以说，赖清德参选的起手式，既是一篇“国家”方向与对陆政策选择的声明，也是“赖清德路线”的宣告。

但赖清德路线却很可能是一条通往兵凶战危的幽险道路。首先，赖清德不想甩、也甩不掉“务实的台独工作者”包袱。赖清德延续了民进党“台湾前途决议文”和蔡英文“四个坚持”的精神，也可说是台独与两国论的综合体。但台独已是到处碰壁的假议题，而两国论的操作则让台湾外交溃堤，并引发台海危机；赖清德路线能够走到什么地步？

其次，赖清德将九二共识与一国两制勾在一起，和蔡英文一样以谎言对民众进行认知战。2019年蔡英文首将九二共识与一国两制画等号，成功污名化九二共识。国民党为九二共识的辩护苍白无力，国台办屡次澄清九二共识与一国两制是两个不同概念，都难改变台湾民众的认知。当马访陆返台高喊“九二共识活过来了”，赖清德则以“九二共识、一国两制”，将两个不同概念塞在同一个引号里，混淆视听。

第三，赖清德强调，台湾没有统独的问题，事实是民进党经常挑起统独争辩。多数民众主张维持现状，台湾的确没有迫切的统独问题。但统独问题仍会不断出现，是因为民进党对内进行去中国化、扣帽抹红，挟抗中威权压制民主；对外则充当抗中棋子，将台湾带向战争边缘，并因此引发撕裂社会的统独争辩。

第四，赖清德试图翻转对中论述主轴，夺回两岸话语权。去年民进党败选后，赖清德已率先将蔡英文的“抗中保台”，转向“和平保台”；获提名后再次大翻转，将“战争与和平”的选择，变成“民主与专制”的抉择。赖清德试图重拾民主价值语言，却再度把台湾锁进美中对抗的战略大框架裡。

另外，赖清德的台湾经济版图里，也没有中国大陆市场。不论他的经济战略如何宏伟，也许应先回答，中国大陆对台湾进行贸易壁垒调查的可能冲击，如何因应？大陆主导的RCEP固然险阻，日本为首CPTPP也很困难，甚至连美国建立的印太经济架构都排除台湾。赖清德要不要先问问蔡英文，执政七年来，台湾加入过什么区域经济、签定过什么贸易或投资保障协定？

当然，赖清德也用了一些篇幅安抚蓝营及中间选民，甚至试图向对岸释放一些善意。但赖清德否定马英九访陆带来和平、交流、对话的意义，否定中华民国在两岸的连结，更否定“中华民国”宪法架构下的两岸定位，却要北京和平吞下务实台独工作者高喊的“台湾不是中国的一部分”，这如何可能？

赖清德第一个跳出来打“疑美论”，表忠不遗余力，能否消除美国的“疑赖论”，却不无疑问。但赖清德誓言2024选举总目标，一是总统高票当选，二是国会单独过半，以民进党擅长选举，2024总目标并非不可能实现；不过，两岸关系更加动荡，台海形势更加险峻，恐怕无可避免。