诚实马克龙的先见之明

来源：台湾中时新闻网

作者：张慧英

法国总统马克龙像吃了诚实豆沙包，说欧洲必须降低对美国的依赖，避免被卷入美中因台湾而起的冲突中。这番话引发不少挞伐，但其实说得相当实在，只是时机不太对，再过半年，可能就成了先见之明了。

马克龙想成为“欧洲主权”意识的领导人，大搞个人穿梭外交。积极是很积极，但没什么效果，以致于出现嘲讽忙来忙去徒劳无功的“Macroning”新字。但坦白讲，马克龙的发言没什么不对。他说欧洲正陷入“不属于我们的危机”，质问“加速台湾危机符合我们的利益吗？”还直言，欧洲人无法解决乌克兰危机，又怎能很有信用地在台湾议题上说欧洲会出面？的确，欧洲人可扪心自问，真心愿意为了挺台湾而付出重大代价吗？

马克龙好像“国王的新衣”里的小孩子，直白点出大家不好说出口的两个真相，一是目前欧洲尚无法解决乌克兰问题，二是未来并不想为台湾卷入美中冲突。俄乌战争是打到自家门口了，为了欧陆安全，欧洲不得不支持乌克兰，以免普京进一步扩张到其他国家，但上限是不直接与俄军作战，以免引发第三次世界大战。至于台湾，完全不在欧洲的战略地图上，台湾议题冲击的是美国的权力版图，美国挺台各项动作都和美中要在全球竞技场上一较高下有关，欧洲其实只是配角。发生在家门边的俄乌战争都不希望烧到自己身上了，哪会愿意卷入远方台湾引发的美中大战？

只是在这个时间点讲这番话就有点扯后腿了。俄乌战争已经打了1年多，双方现在卡在乌东，俄军难以再大幅进占，乌军也无法把俄军赶出。乌克兰全靠欧美提供的弹药才能作战，一旦后援被断战况就会逆转。但在乌军狂射猛轰下，欧美各国支援的武器快速消耗，生产线跟不上，几已面临断炊，德国表明自己的军备缺口到2030年都补不齐，不能再承诺给任何武器。

根据美国国防部外泄的文件显示，如果没有持续军援，乌克兰的拦截飞弹会在4、5月间耗尽，因此欧洲非常需要美国继续出钱送武器，迫使普京接受停火。所以美国参议员鲁比欧呛马克龙说，如果欧洲在台湾问题上不会在美中之间选边，那么美国是否也该让欧洲自己去处理乌克兰问题？

但站在欧洲的立场，美国的霸权地位要怎么维护，是她自己的责任，台湾的战争也无关欧洲的命运。欧洲最大的利益是在一个安定和平的世界里，和美中都维持良好关系与经贸商机，美陆台过分的激化对立反而不符欧洲利益。况且，马克龙担心的是“加速台湾危机”、“随着美国的政策进程和中国的过度反应起舞”，在美国两党一致的抗中呐喊之外，马克龙提出了一种理智的声音。

而这也可能会成为欧洲共同的务实想法。战事再拖下去，欧洲恐怕会劝乌克兰接受乌东被占领，没有国家，包括美国，会想和核武国俄罗斯交战，那么对另一个核武国中国又会有何不同？马克龙不希望台湾问题暴走到引发美中冲突，进而危及欧洲利益，若台海真有事，很多人会回过头来同意马克龙的看法。

（作者为台湾资深媒体人）