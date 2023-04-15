陆查贸易壁垒 反击两岸脱钩论

来源：台湾中时新闻网

作者：苏泳霖

中国大陆商务部日前公告，将对台湾限制大陆的2455项产品进口启动贸易壁垒调查。该动作时机敏感，不仅紧随在“蔡麦会”后的大陆军演、制裁之后，调查结束时间也压在明年台湾大选投票日之前，因此外界多解读为此举是北京对台的政治警告，但事实真是如此吗？

今年北京对台主吹和风，强调“要交流、要合作、要发展”是主流民意，也回应台方工商、农渔团体有关台湾产品输陆受阻的诉求。另据媒体报道，商总3月拜会北京高层时，对岸同意不再要求输陆商品标示“中国台湾”，恢复原有的“台湾”即可。如果说，大陆官方此时却决定“对台贸易制裁”，可谓相当突兀。

同理，如果把贸易壁垒调查视为蔡英文访美的“报复措施”，似乎也很难建立起直接联系。去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台，大陆曾以各种理由暂停台湾多项食品、农渔产品进口，反倒是这些动作对台湾业者的冲击更大。但回过头来看贸易壁垒调查，由于两岸都是WTO成员，故调查流程冗长复杂，对台湾企业的影响还需时日发酵。这和力求“快准狠”的制裁相比，应该是两回事。

大陆此次军演后，突释出“台湾北部画设禁航区”的消息，一度被解读为新的对台军事动作，但很快被发现是乌龙，这只不过是航太任务的临时管制措施，最终在台湾交通部及区域国家争取下，禁航时间缩短。所以说，在两岸情势敏感紧张的今天，大陆任何与台湾有关的风吹草动，都可能引发“最极端”的猜测乃至误判。因此，对台贸易壁垒调查的意图为何，还需陆方透过媒体、学者做更清晰解释。

不过，如果回归非政治、事务性层面看贸易壁垒调查，反而能找出更多值得深思和启发的方向。首先，国台办发言人强调，2455项禁令是台湾“单方面”采取的措施，这3个字是商务部公告未提到的。“单方面”禁令首先就不符世贸规则，是否调整，完全取决于台方政府的评估与行动，和两岸协商本就无关。因此，蔡政府第一时间跳针回应“无前提磋商”，显得驴头不对马嘴。

其次，大陆对台贸易壁垒调查与其说是冲著2024选举而来，不如说是对两岸“脱钩论”的反击。绿营常讽刺大陆，有本事就禁台湾晶片。但最新的《两岸经济统计月报》显示，今年1月台湾对陆出口最大宗的“电机设备零件”跌幅达到惊人的30%，其中积体电路下跌27%。在美中科技战的压力下，台湾业界似乎已随美方战略而行，大陆采取如此的措施回应，也就不难理解了。

最后也是最有趣的一点是，在台湾旷日持久的蛋荒、药荒困境下，民众才赫然发现大陆的蛋类、部分药材正是限制进口的对象。大陆要求台湾撤除贸易壁垒，本土业者当然会不满，但他们只是少数人把持的利益集团，如果站在台湾老百姓的普遍民生福祉角度，若能从大陆进口优质而充足的新鲜鸡蛋，何乐而不为呢？

（作者为台湾智库研究员）