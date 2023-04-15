大陆踏出一步 两岸贸易正常化未尝不是好事

来源：台湾《联合报》

就在两岸交流活跃，工商团体访北京络绎于途之际，中国大陆抛出商务部就台湾对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查，给台湾工商界抛出了核弹。大陆要以WTO规范，来要求台湾依照WTO规则行事。用法律取代以往的政治操作，这对两岸是很大的一步，两岸终究要按国际规则办事。

长期以来，台湾对大陆在多项产品上有贸易歧视，违反WTO规范。这种单方面歧视，台湾自然理亏，大陆有立场提出主张，这问题从扁、马时代就存在，但在目前这时机点，北京提出来，相当有针对性。台湾网友认为，大陆以军事、政治围剿后，在打“经济封锁”战；而大陆网友则认为，这是“穷台”战略开始实施；不再让台湾用来自大陆贸易的顺差，去买美国武器对付中国。

大陆的贸易壁垒调查，有可能诉诸WTO，WTO也会派调查员调查。这样原来的两岸问题，就面临国际化的风险。原告和被告，是两个不同的关税体，这是大陆最不愿意看到“两个中国”、“一中一台”，会在WTO的国际法庭对峙，间接在国际间造成“两个政治实体”的承认。以往，北京一直希望和台湾的贸易可以用“国内法”或两岸协议处理。

换句话说，现在大陆对涉台的不正常贸易，不想再吞下去，不玩政治改走法律。这会在WTO的调查中，完整呈现，台湾确实存在对大陆货品的歧视，也就证明执政的民进党政府的确在操纵“抗中”，用意识型态取代正常的国际贸易规范和WTO准则。

以台湾而言，一旦两岸贸易正常化，按WTO规则走，很多“灰色”利益链会消失。例如，过去很多台商走“小三通”渠道，输入货物，这里面就可能存在“红包”文化、要看大陆海关、涉台机关或物流平台的脸色。

从大陆来说，两岸贸易正常化后，对吸引外资更具说服力。外资将会看到，中国在加入WTO20年后，终于要真的遵循WTO正常贸易原则，有真正法治化的保障，对外资和外企来说更有吸引力。2018年中美贸易战开打，外界曾经赫然发现，中国大陆在加入WTO后，得到自由贸易的好处，但违反WTO规则之处甚多。

面对可能的WTO调查，台湾应该要做的是积极应诉。包括涉及行业协会、主要龙头企业，都有可能成为“证人”。因此，从现在起就要开始组织相关的律师团和行业协会，积极面对。

如果大陆采单方面认定，随后进行贸易报复，对台湾的产品增加关税等等，那对台湾产业的伤害必然很大。在台湾依赖与大陆经济比重，两岸贸易占四成的情况下，政府若拿不出解决办法或与对岸协商，势必失去工商界信心。

不少人提到这项调查后ECFA前景难料。其实，这些对大陆货品的歧视和ECFA没有关系，ECFA的条文里也没有这些内容。但当时执政的马政府承认“九二共识”，使两岸协商有实质的政治基础，即使歧视大陆也可以不较真。蔡政府上台后，一方面大打“抗中保台”，一方面又担忧大陆单方面停止ECFA，这本身就非常矛盾。

无论如何，大陆不在乎颜面，不再用两岸的思考逻辑，而是要里子、要用国际规则，要“依法行事”，对两岸未尝不是件好事。原本，单方面歧视的事情，就不应该期待能够长久不变。