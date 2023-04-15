沙特王储谋局 80后挑战传统势力 中东在急速变化中

来源：香港01

作者：陆一

80后的沙特王储兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman, MBS）带领沙特全面进击，大力推动中东局势的重新调整。在北京的斡旋下，沙特恢复了与伊朗的关系。沙特、伊朗外长刚在北京签署联合声明，宣布两国正式复交。

稍早之前，4月初时，埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）访问沙特，两国有意在“所有领域”加强合作。

近日，沙特政府代表团到访也门首都萨那，与胡塞武装举行直接谈判，取得实质性进展。双方讨论续签2022年10月到期的停火协议。

4月13日，沙特和叙利亚外长在联合声明中表示欢迎启动恢复领事服务和航班的程序。有报道称，沙特正计划邀请叙利亚总统巴沙尔参加利雅得在5月主办的阿拉伯国家联盟（Arab League）峰会。此举将正式结束叙利亚在该地区的孤立状态。

拜登拿穆罕默德没办法 美沙关系生变

与沙特主动出击地区性事务的一体两面是美沙关系的变化。

去年10月美国希望沙特保持或增加原油产量，以避免刺激国际油价继续上涨，加剧美国国内的通货膨胀，影响美国民主党的中期选举，但拜登政府的要求遭到了沙特的拒绝。今年4月，以沙特为首的OPEC及OPEC+（石油输出国组织及盟国），又宣布进一步减产约116万桶/日，招致美国的反对。在美国高通胀、俄乌战争背景之下，沙特同俄罗斯“一个鼻子出气”，显然完全没有把拜登政府放在眼里。

沙特本是美国在阿拉伯世界最重要的伙伴，这种关系建基于二战后国际格局和沙美两国的战略需要。但这份“需要”在变质，直接导致了近年来两国的波折不断。

如胡塞武装作为伊斯兰教什叶派的分支，对沙特构成很大现实威胁，但拜登上台后却与胡塞武装眉来眼去，不再列入恐怖组织名单，为该组织在国际上获得资金、购买武器打开了方便之门。美国的行为引起了沙特的强烈不满。

另外，对2018年1月在沙特驻土耳其伊斯坦堡领事馆发生的沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案，沙特方面虽然进行了调查，并严惩了涉案人员，但美国对沙特王室揪住不放，不依不饶，也让沙特颇为恼火。

而触动根本利益的事，美国自2014年以来，大力发展页岩油开采，一跃从石油进口国变成了出口国。作为世界石油市场上新的大卖主，美国实际上夺走了沙特等OPEC主要成员国的市场份额，让沙特内心很不高兴。为对付美国这个油市新卖主，沙特在2020年与俄罗斯一起，分别宣布大幅增加原油产量，导致油价崩盘，沉重打击了美国的页岩油开采业，很多美国企业被迫停产。

另外，毕竟穆罕默德年轻气盛，对于美国的无礼和傲慢，是不能接受的。去年10月原油减产，美国政府通过多个渠道表达“愤怒”，有些言辞甚至颇具威胁口吻。如美国国家安全顾问沙利文威胁说，拜登总统将“有条不紊”地重新评估与沙特的关系，并表示拜登无意在11月举行的20国集团峰会上与沙特王储穆罕默德会面。沙利文还表示，美国有可能考虑停止对沙特的安全援助和军售。

穆罕默德的抉择

穆罕默德对美国的霸权行径有清醒认识，对世界大势有深刻洞察，对沙特的发展愿景拥有宏图大略，他致力于开辟沙特新的发展空间，摆脱对石油的依赖，在可再生能源、高科技制造业和金融服务业等方面推出了宏伟的发展计划——着力实施《沙特阿拉伯2030愿景》。

近年来，实际主政的沙特王储穆罕默德大刀阔斧，内政外交上推出了一系列涉及沙特长远发展的战略举措。为实现他的“伟业”，穆罕默德深知仅仅依靠美国是不行的，必须开辟新的外交天地。

一方面，对沙特而言，防务安全是最大的后顾之忧，过去曾完全依赖美国的军事装备。美国也将安全作为控制沙特的主要工具，但沙特近年来谋求军事装备的多元化，中俄成为沙特武器装备新的来源。与此同时，正如前文所述，沙特在本地区内开始积极的合纵连横，昔日对沙特构成主要威胁的国家正在调整对沙特的政策，不再成为沙特的现实威胁。沙特与伊朗 “里程碑式”的和解协议为实现地区安全、降低冲突风险创造了条件。结束也门战争将开启地区关系新阶段，这也证明各方可通过谈判和对话解除冲突分歧，排除外部势力干扰，有机会实现地区持久和平与稳定。

另一方面，沙特和中国的走近也值得被关注。中国很显然是穆罕默德重点发展关系的目标大国。在制造业发展、新能源开发、先进武器引进等许多方面，沙特将中国视为最佳的合作伙伴。2022年，中国政府与沙特政府签署了《中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案》。此外，沙特还明确提出了加入上合组织的申请，这是沙特外交战略“向东看”的重要信号。而作为世界最具影响力的石油输出国、经济实力最强的中东国家，沙特的外交举动对国际局势有着重要的风向标意义。

放大来说，美沙关系、中沙关系的演变折射出百年大变局的缩影。虽然战争与冲突依然充斥世界，但和平与发展永远是各国的首要追求。挑起战争、制造危机，是超级大国维持霸权的手段。面对沙特外交自主意识的增强，美国并无过硬的牌可打。谋求和平发展和独立自主，是世界发展的大势。作为大国，只有奉行平等互利共赢的原则，才能赢得其他国家的认同和好感。建立在谋求单方面利益和称霸基础上的国家关系，是不可能持久的。