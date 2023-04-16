华尔街上演“强者恒强”故事 小银行存款外流肥了大行业绩

来源：彭博社

作者：Katherine Doherty

高利率虽然在上月把小型银行搅得人仰马翻，但却给摩根大通、花旗集团、富国银行带来了意外收获。

这三家美国大型银行各自找到了从加息中获利的方法。与此同时，加息导致3月份硅谷银行倒闭，地区性银行的客户匆忙将未获得承保的存款转移到其他安全所在。

摩根大通公布存款意外增长2%。随着客户对利率变化作出反应，花旗集团固定收益交易部门表现出色。上述三大行都表示，在美联储加息后贷款收入同比增长。

与大银行喜笑颜开形成鲜明对比的是地区性银行存款大幅外流且股价暴跌，投资者担心利率升高会侵蚀这些银行的资产价值。

不过周五的华尔街财报也给小银行带来了一线希望，虽然大型银行开始支付更高的存款利率，但他们没有加大竞争力度。

摩根大通首席财务官Jeremy Barnum在电话会议上表示，“我们看到很多新开户行动，大量存款流入，还有很多钱去了货币市场基金。”

“粘性”之辩

大型银行表示，美联储加息提振了他们的贷款业务收入。

摩根大通第一季度净利息收入飙升49%，促使该行将今年此类收入预期上调至810亿美元。 1月的预测为730亿美元。

富国银行这块收入同比增长45%，花旗增长23%。花旗集团的固定收益交易员意外推动收入增加4%，帮助该行打破分析师对利润将下降的预期。

现在的一个谜团是存款流入趋势可能持续多久。

花旗集团首席财务官Mark Mason在周一的电话会议上表示，金融行业动荡导致的企业资金流入“相当具有粘性”.

但摩根大通的Barnum说，“我们对这个问题看法比较现实。从定义上看，这些存款不是很稳定，因为它们才刚刚进来。因此，我们认为更明智和恰当的态度是别把它们当成特别稳定的存在”。

与此同时，贝莱德首席执行官Larry Fink周五表示，由于储户对地区性银行的担忧，存款将继续流失。

“越来越多的存款正在流出，它们流入ETF和任何形式的现金和货币市场基金，”他说。 “这种错位将为我们创造越来越多的机会。”