当大陆不再让利，台湾农业还剩多少底气

来源：台湾《联合报》

联合报社论

中国大陆商务部宣布对台湾长期贸易限制措施展开贸易壁垒调查，共涉及2455项的农工纺织商品，农产品是其中核心项目。两年前开始，陆方以食安、检疫等理由陆续暂停进口台湾农渔产品，但农委会主委陈吉仲除了以政治性语言抗议外，其余毫无作为，一旦大陆全面终结单方面让利的时代，台湾农业还剩多少底气？

两岸贸易长期处于不对等的状态，台湾多数农产品都可销往对岸，还享有检疫、快速通关等各项便利，才造就过去凤梨、凤梨释迦、石斑鱼等九成以上外销都集中大陆；大陆对台开辟“绿色通道”，反观台湾对大陆筑起贸易高墙，不仅对830项农产品设限，更禁止一千多项工业产品销台，却向全球市场进口，根本完全违反WTO原则。

尤其马政府签订ECFA后，台湾可说享尽大陆让利的好处，包括连年巨额贸易顺差，这也就是为何民进党在野时，被蔡英文说成糖衣毒药、扬言执政后要公投废止的ECFA，上台后不仅“概括承受”，对大陆贸易依存度还愈来愈高。但民进党却又高举抗中保台，逮到机会便要羞辱、丑化对岸，紧挨美国甘为大国博弈下的马前卒，难怪挨批“又要骂又要拿”。

台湾长期对陆设下重重贸易壁垒，但当对岸从两年前开始陆续暂停进口台湾农渔产品，陈吉仲的制式反应，除了批评对岸政治操作、违反国际贸易原则，更动不动扬言要告上WTO，但从凤梨到石斑鱼，最后都无声无息。农经学者出身的陈吉仲当然清楚，两岸间确实存在不对称贸易，但被不公对待的是对岸，真要讲法论理，台湾根本站不住脚。

然而，除以政治语言回击外，陈吉仲对改善农业体质、提升竞争力却毫无作为。就以近日价格崩跌的凤梨为例，农委会一再宣称已成功转移外销市场，事实上，过去台湾每年凤梨外销有四、五万吨，前年陆暂停我进口，当年剩下不到三万吨，去年更只剩2万1000吨，根本未移转原销陆的数量，才导致凤梨价格只剩成本的一半，农民血本无归。

当初陆方以多次查获介壳虫且未获改善为由暂停进口台湾凤梨，陈吉仲先是呛声要求“拿出科学证据”，后来更称“蒸熏即可解决”。农委会继而祭出高额补贴方式改销日、星等地，创造“开拓多元市场”假象。但这种短线操作方式，既没有事先好好针对输入国当地消费喜好调查、规格化契作，还因争食补贴造成抢收乱象，屡传出凤梨“黑心”、品质不稳等现象，自砸招牌，导致前年进口273吨的新加坡，去年只剩42公吨，几乎失去了新加坡市场，日本也多次传出凤梨“黑心”事件而退运。

至于去年六月多次被陆方查出禁药残留而暂停进口的石斑鱼，当时不仅扯出业界长期“借牌文化”，更被揭露多数养殖场未登记的沉痾，到现在解决了多少？为去化石斑鱼，行政院去年下半年还花了6亿元补助各校“班班吃石斑”，没想到不久就因供货不稳，变成“班班等石斑”。农委会这种急就章、只求解决眼前问题的锯箭法，也难怪台湾的农业永远无法升级。

除外销无方，台湾更面临缺蛋缺鸡缺猪等供需失衡，农委会解方却仅剩专案进口救急，此皆肇因于长期政策失灵。讽刺的是，虽然全民痛苦指数飙高，陈吉仲官运似乎不受影响，正坐等当上首任农业部长。然而，一旦大陆不再对台让利，这几年在农委会只剩补贴政策以及动辄干预市场价格下，体质早已羸弱不堪的台湾农业会如何，真令人不敢想像！