建构两岸和平的点滴工程

来源：联合新闻网

作者：邱坤玄

日前法国总统马克龙在结束访问中国大陆后表示，欧洲要避免因台湾议题被卷入美中冲突，他主张法国要寻求战略自主政策，不要受到美国国内政治议程的影响，追随美国沦为附庸。巴西总统卢拉在访问中国大陆时，呼吁金砖国家间的贸易使用本币结算。

康乃尔大学教授白洁曦也表示，美国公开地、象征性地做一些事情来对抗北京，并不一定会让台湾变得更加安全。依据国际政治现实主义的运作规则，你可以是美国的盟友，但是在国家利益的考量下，不能事事以美国马首是瞻，而且美国的作法也不一定全部正确。

近年来，两岸关系受到美中对抗格局以及冠病疫情的影响，台政府以亲美为唯一政策选项作为因应，大陆则以外交孤立与军事威慑加以反制，两岸官方交流与沟通中断，陷入相互猜忌与对立的困境；少数西方国家又不时兴起两岸濒临兵凶战危的各种臆测，两岸形势复杂而严峻，亟需重新建立两岸交流与理解的道路。

马前总统首次大陆之行，就是提供台湾在处理两岸关系议题的另一个重要选项，两岸和平稳定与发展是此行最主要的诉求。马前总统此行从历史的连结中，多次表达了中华民国继续存在的事实，自然地、习惯的反映出台湾多数人民的心声与信念，提醒中国大陆对台政策的制定与执行，必须面对此一事实的存在。

当然，马前总统也不忘称赞中国大陆高铁现代化建设的成果，对于地方领导人的素质与信心也印象深刻。在表达立场与尊重对方之间取得平衡，需要勇气与智慧，体会“惟智者能以小事大”的修养。其实大陆对于马前总统的发言，已经展现极大的包容，因为他们从民族大义与“九二共识”的大局与共识出发，显示“惟仁者能以大事小”的胸襟，希望此种胸襟能扩散到两岸有识之士的讨论范围。

此行充分体现了“九二共识”在促进两岸交流、减低敌意、争取和平所能发挥的功能与空间，令人痛心的是国民党虽然将“九二共识”写入政策纲领之中，但是在“九二共识”被民进党污名化为“一国两制”之后，国民党也跟着退缩，在“九二共识”上增加了一些修饰的形容词，甚至将“九二共识”视为票房毒药，丧失了在处理两岸关系上的优势。现在国民党最需要的就是要破除迷思，提出“九二共识、两岸和平”的口号，另外针对执政党在外交、经济民生政策提出批判。

两岸关系的未来将取决于年轻世代的选择，台湾中年世代以上的蓝绿对立，虽然不至于水火不容，但是要说服对方已经是不可能的任务，年轻世代仍然具有可塑性。此次两岸学子虽然交流时间短暂，但是已经发展成绵密的网络关系，只要有机会让他们亲身经历两岸的制度与发展，就有可能形成不同的安排。今年马前总统还会邀请大陆学子组团到台湾参访，希望两岸主管机关都能排除障碍，让两岸青年得以持续交流，推动两岸和平的点滴工程。

作者为政治大学东亚所名誉教授