涉嫌袭击岸田文雄的男子是何人？

来源：明报

日本首相岸田文雄昨日（15日）到和歌山市为自民党众议员补选站台，在发表演说前，一名24岁青年在场投掷烟雾弹，现场随即传出爆炸巨响和冒出大量白烟，一名警员受轻伤，没受伤的岸田在特勤人员保护下紧急撤离。涉事青年即场被制服，当局正调查其犯案动机。

目击者：想起安倍遭枪杀事件

有目击者称，这次事件令人想起前首相安倍晋三遭枪击事件。安倍去年7月8日在奈良市为自民党参议员候选人站台时，遭41岁男子山上彻枪击身亡，震惊国际，令人关注日本警方保护政要的措施存在漏洞。

一名目击者表示，安倍遇刺后，保安看来仍然松懈，因疑犯似乎最先被现场的人制服，“我从未想过安倍事件后这么快再发生这样的事，我不想再参加这些与政治有关的活动了”。

警方消息人士透露，昨天现场的保安工作由警视厅的警护官与和歌山县警察等负责。

在日本，政治活动的保安相对较宽松，民众可走近候选人，但有学者称，若这些袭击事件继续发生，安全官员必须更警惕，且需防有人模仿。

邻居形容袭击者“文静老实”

涉嫌袭击日本首相岸田文雄的24岁男子木村隆二，邻居形容他“文静老实”，但鲜见朋友探访他。

《日刊体育》、《每日新闻》引述邻居表示，木村一家约15年前搬到当地，住在一栋2层独立屋。木村隆二小学和中学都就读当地学校，目前职业不明。邻居说，木村“印象中是一个安静的孩子”、“看起来很文静老实”。邻居看到电视上播出木村被制服在地面的画面，表示：“没错，他总是穿这种风格的服装”。邻居又说“几乎没看过有朋友来找他”，最近几年和邻居的关系也渐渐疏远。和木村一家有往来的一名女子表示，木村隆二是3名兄弟姊妹中最年幼。

《读卖新闻》报道，川西市的自民党人士透露，木村去年9月24日曾参加市议会举行的市政报告会，当时约有70人出席。木村在会议结束后还向议员提问，“很少见到20多岁的年轻人参加会议，感觉对政治抱有强烈兴趣”。

捉疑犯“渔港大叔”成热话

日媒拍摄到的首相岸田文雄遇袭影片显示，一名男渔民在疑犯丢出第一个爆炸物后较警方更快尝试制服疑犯，获日本网民盛赞。这名“渔港大叔”也迅即进入日本Twitter流行趋势榜。

据日本放送协会（NHK）拍摄影片，可以看到事发时岸田像是留意到什么声音，然后转头看向后方，接着镜头就转到一名穿红色长袖衫及白色背心的疑似渔港内的男子，率先趋前用手勒住掷烟雾弹的疑犯颈部，之后有其他人及警方加入制服。日本Twitter上不少网友发文盛赞该男子，称他不顾自身安危并迅速行动，“立即制服疑犯，渔港大叔干得好”、“渔港大叔在SP（特勤人员）动手前就先用手固定住疑犯头部了”、“渔港的老人比特警更敏捷、更有用”。

《朝日新闻》证实该名率先擒住疑犯的男子是当地一名渔民。《读卖新闻》报道，这名50多岁渔民说：“疑犯先是扔出了一个东西，接着又想在背包拿东西，我迅速用身体压住他。”日媒SmartFLASH报道，疑犯被“渔港大叔”制服时，手上似乎还握着另一支银色圆筒状物体，如果第二支也是爆炸物，且疑犯未被及时制服的话，说不定会造成重大伤亡。