布林肯访越南 美中越关系将如何演变？

来源：美国之音

作者：林柏宏

美国国务卿布林肯于4月14日至16日访问越南，会晤越南总理范明正、越共总书记阮富仲，并庆祝两国建立“全面伙伴关系”10周年。专家表示，布林肯访越对美越关系意义重大，但预料双方将不会立即将关系升级为“战略伙伴关系”，同时河内也仍将越中关系置于越美关系之上，避免惹怒北京。

周五(4月14日)，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)抵达越南首都河内，开启对当地为期3天的访问行程。

据美国国务院官网消息，在美国与越南庆祝建立全面伙伴关系10周年之际，布林肯的访越行将 “推进与越南合作伙伴的重要讨论...讨论我们对一个相互联系、繁荣、和平和具备韧性的印太区域的共同愿景”。越南官媒《越南之声》(VOV)则报道，布林肯访越期间，与越南总理范明正(Pham Minh Chinh)和越共总书记阮富仲(Nguyen Phu Trong)举行会谈，讨论巩固和促进两国在包含数字经济、绿色经济、合作应对气候变化等领域的措施。

这是布林肯担任美国国务卿以来首次访越，除了与河内高层讨论多项议题，是否将成功推动美越关系升级，也是各界关注焦点。今年3月底，美国总统拜登与阮富仲举行电话会谈，双方在会后各自发布声明，表示同意推动双边关系进一步深化发展。

对此，观察人士认为，布林肯的河内行会让美越实质合作更上一层楼，甚至促成两国最高领导人于近期互访，但越南也忧心美越立即升级双边关系将挑动北京敏感神经，因此两国可能仍将暂时维持目前的“全面伙伴关系”。

美越关系会立即升级吗？

新加坡智库“东南亚研究所”(ISEAS)越南研究项目访问学者阮克江(Nguyen Khac Giang)告诉美国之音：“我认为安东尼·布林肯的河内行，是非常、非常、非常重要的一次访问，毫无疑问，这将强力推动越南和华盛顿升级双边关系。不过，我不认为他们会在布林肯在河内时宣布升级成‘战略伙伴关系’，但布林肯的访问可能促成拜登访问河内，或是(越共)总书记阮富仲访问华盛顿，双边关系可能在那时候获得升级。”

越南目前与美国的“全面伙伴关系”，仅是越南对外的第三层级外交关系，这比越南与中国的“全面战略合作伙伴关系”低了两个档次。不过，美国副总统哈里斯于2021年访问越南时，已提议双边升级为‘战略伙伴关系’，但哈里斯访问行程结束后，两国关系仍未变。

不过，美国波士顿学院政治学系博士候选人武春康(Khang Vu)说，美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)在布林肯前往越南前曾表示，无论美越名义上的关系为何，双方目前的合作稳固且广泛，因此越南是否将在布林肯访问越南期间升级双方关系，并非美方最为关注的部分，而是聚焦双方的实质互动。

武春康告诉美国之音：“美国可能认为，如果越南不升级关系，但若美越仍沿着相同的道路前进，双方仍将维持良好互动。更重要的是，这次布林肯访问越南，意味着他将参加河内新美国大使馆的动土典礼，这表明(美国对越南)有着长期承诺，因为新大使馆租期至少为99年。我想说的是，我们需要更关注美越实际的互动，而不只是关系上的称号。”

中越关系是否将受到冲击？

就在布林肯访问越南的同时，据马来西亚《光明日报》报道，位于中国海南的洋浦海事局稍早宣布，于4月13日至15日在邻近越南的北部海湾进行实弹射击训练。

对此，台湾成功大学政治学系特聘教授、专注东南亚研究的宋镇照表示，此举和近期北京宣布在台湾北部划设禁航区的行径，很有可能就是在对布林肯的河内行、以及之后将前往日本参加七大工业国集团(G7)的外长会议行程表达不满，但依目前的国际情势来看，即便中国对美国示强，也不会对包含越南在内的亚细安国家采取强硬作法，特别是在南中国海进行激进的扩张行动，否则有可能过度刺激亚细安部分国家，更给予美国积极介入的机会，不利于中国与亚细安的合作与发展。

中国大陆宣称对南中国海几乎所有海域拥有主权，但越南、菲律宾、马来西亚、台湾、文莱及印尼也是此片海域的主权声索方，使得这片海域近年来争议不断。

宋镇照告诉美国之音：“中越之间的外交关系都不希望碰触到南海(南中国海)主权议题，但却常常成为越南强硬抗中的理由。若是中国对于南海岛礁的填海造岛、军事化，势必激起越南、菲律宾、印尼与马来西亚等国的激愤，这将给美国更深入插手南海机会，甚至与这一些国家建立军事联盟合作关系。 因此，中国深谙对于东协(亚细安)国家的外交只有拉拢，没有强硬反制的筹码。”

美国波士顿学院的武春康则说，尽管目前不清楚布林肯的河内行后，中国是否将对美国甚至越南采取其他反制措施，不过越共总书记阮富仲去年10月前往北京，并与中国国家主席习近平会面，已为美越可能的关系升级起了缓冲作用，因此即便此次布林肯访越进一步深化美越关系，中越关系并不见得因此受到大幅度冲击。

武春康说：“美越关系从来都不仅是美越之间，还关于第三方，也就是中国。实际上，中国不仅是目前、也将永远是越南最重要的安全伙伴，中国是越南的邻居、也比越南强大许多，但美国却离越南很遥远。这就是为什么(越共)阮总书记去年访问中国非常重要，因为他有机会实际告知他的中国伙伴，越南可能升级与美国的关系，但这对中国不是坏事，因为越南将持续关注中国的担忧及利益，而阮总书记是先访问中国，才可能于今年访问华府，这表明越南始终高度尊重中国。”

专家：越南避险策略仍不变

东南亚研究所越南研究项目访问学者阮克江表示，越南被视为美国印太战略中的重要成员，而越南若与美国保持良好关系，也将为其带来许多政治和经济利益，甚至是长期的安全保证。不过，阮克江也说，即便美越关系因布林肯的访越行获得升级，越南仍不会放弃采取避险(hedging)，也就是避免将所有筹码全放在某一个强权上的策略，以致力在美中两大国中取得平衡。

阮克江说：“你永远不知道谁会在这场大国竞争中获胜，所以对于像越南或东南亚其他的国家来说，不选边站可能更明智。此外，放弃目前相对成功的避险策略，去与美国或与别的强权结盟以抗衡中国，绝对会为越南带来风险，因此越南将持续作为美中之间的摇摆国，以长期从中获得利益。”

东南亚专家宋镇照也与阮克江看法一致，认为即便美中在未来竞争更加激烈，河内仍不会轻易从两大强权之间选边站，将努力秉持“亲美且亲中”的路线。

宋镇照说：“整体而言，越南政府不会、也不愿意去承担‘舍中’、‘就美’的选边站风险。对越南政府来说，只有在中美之间采取避险外交的两手策略，在既亲中、也亲美的格局下，越南可以在美中之间获得国家最大利益。基于此，面对未来美中越三角关系发展，基本上越南不会干预、涉及或陷入在中美之间选边站扈从关系的困境，只有中美两强之间的较劲会增强。而此种三角关系，说穿了便成为跷跷板的平衡对峙关系，只是以越南为支柱而已。”