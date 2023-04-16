“自主”的马克龙，能将法国改革推向多远？

来源：台湾《工商时报》

工商社论

法国总统马克龙最近不管在内政或外交上，都展现强大的“自主性”，也引起海内外强烈的反应。在内政上，他执意推动退休金改革，面对迄未止歇的罢工抗争，仍坚持完成几位前任总统无法克尽的目标。在外交上，他于4月6日到8日前往中国进行国是访问，获得里子与面子兼具的成果，不过他一番“欧洲别卷入台海问题”的论述，则在欧美盟友间掀起论战。有人赞他择善固执，有人批他胆大妄为，无论褒贬，马克龙的改革作为，对于法国国家走向和历史定位，都有重要的意义。

就一年的短期而言，退休金改革方向正确，但无法立竿见影。从在野政党在国民议会的倒阁杯葛，以及最近几个月、十多轮的全国罢工，足以彰显反对将退休年龄从62岁延后到64岁退休金法案，有三分之二的法国民众反对，从而在政治上造成的沉重压力。但马克龙仍动用宪法条文赋予总统的特殊权力，在3月中绕过国会表决，强行通过这项改革计划，并挺过国会针对他发动的不信任投票。

就四年的中长期而言，历史定位，破釜沈舟，在此一举。他就任以来，从黄背心运动、冠病疫情，到去年俄乌战争引爆的能源通膨，法国经济与社会情势益趋严峻，而在今时今日推动退休金法案的通过，不仅凸显马克龙强烈的个人意志，而意在言外的则是，做为本世纪迄今唯一连任成功的总统，希望透过制度的改变，着眼于化解未来十年或更长久的财政困局，寻求更合理的资源配置，以追求其在历史上的定位。

法国退休金制度几经变革，1945年二次战后65岁领取全额退休金的规定，在1981年被社会党的密特朗总统降低到60岁。历经1990和2000年代，历任法国总统，不分政党的意识型态，每每为了调整退休金制度，都付出沉重的政治代价。从右派联盟的希拉克（1995年到2007年）开始，和同属右派、现为共和党的萨科奇（2007年到2012年），再到社会党的欧兰德（2012年到2017年），为了要将退休年龄从60岁提高到62岁，甚至今年再从62岁提高到64岁，历次改革都经历了艰巨的政治、经济与社会折冲。

目前6,600万人口的法国，65岁以上老人占总人口比例，2020年是20.7%，低于同年德国的22%与意大利的23.5%。问题在于，目前欧盟前四大经济体─德国和意大利的法定退休年龄都是67岁，西班牙也要在2027年，从目前的66岁提高到67岁；法国从62岁提高到64岁，其实尚未看齐欧盟的主流国家。尤其重要的是，因为良好的社会福利和退休制度，法国民众的平均余命已比1980年代增长10岁；2000年是2.1个劳工养一位老人，20年后的2020年，则是1.7个劳工养一位老人，由此可见，退休金制度改革的必要性和迫切性。

除了退休金改革导致的街头风暴，短期内难以平息，在另一方面，降低通膨已经不容易，马克龙政府又必须解决暖冬开春之后的缺水问题。法国无法自外于欧洲大陆的气候变迁效应。今年欧洲的暖冬，固然可以化解供应暖气和能源通膨的压力，却形成新的缺水危机。依据欧盟所属气象机构的数据则显示，2022年的夏季是有正式纪录以来，第二酷热年份，而今年刚结束的冬季，则是第二温暖的冬天。也因此，法国和意大利北方的阿尔卑斯山和西班牙的比利牛斯山，都因为干燥的冬天和史上新低的降雨量，融化的积雪低于历史同期的水准，土壤湿度的降低和河川流量的减少，都不利于民生和农业灌溉的用水。

尽管马克龙在出访北京之前，就已访视法国、也是西欧最大的淡水水库，并在3月底宣布新的节水措施。但缺水问题能否解决，除了尽人事，还要看老天帮不帮忙。

在冠病疫情近尾声，俄乌战争持续中，此刻并不是一个推动退休金改革的好时机。然而，“生之者寡，食之者众”，在全球少子化和老龄化的大势下，提高领取全额退休金的年龄门槛，是各国领导人难以回避的政治挑战。面对全国大罢工对经济造成重创，如何让人民回到工作岗位，重新启动经济，将是马克龙走完改革最后一哩路的最大挑战。