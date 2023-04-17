来源：中时新闻网

作者：刘必荣

巴西总统卢拉4月12日到15日到中国访问，随行的包括财长、外长、环境部长在内的八名阁员，五个巴西东北贫穷州的州长及上百位企业代表。浩浩荡荡一行为的是三个目的，一是提升中巴经贸关系，二是联合中国一起调停俄乌战争，三是联手中国共同打造新的地缘政治秩序。

中国在2009年就已成为巴西的最大贸易伙伴，但只集中在大豆、牛肉、铁矿砂等少数几项；中国在巴西的投资也远不及美国，只有美国的1/5，其中都有很大的进步空间。

卢拉在外交上也雄心勃勃。他在2003到2010年担任总统时，就一直以“全球南方国家”的代言人自居，全力推动多极世界秩序，并出手调停伊核危机。虽然伊核危机的调停没有成功，但卢拉依然兴致勃勃。他认为巴西之前在右派民粹的博索纳罗担任总统时，几乎自绝于国际社会，现在他要领导巴西再次出山。

卢拉出山后一是要调停俄乌战争 。俄国外长拉夫罗夫下个月也要访问巴西。二是要争取巴西成为安理会常任理事国。拜登2月也同意推动联合国改造，让拉美和非洲都能在安理会有一个常任理事国的席位。三是去美元化。所以巴西与中国进行本币交易、和阿根廷研拟推出南美元，也提议在金砖五国推出金砖货币。

但这些愿景巴西大概都做不到。以调停俄乌战争为例，巴西根本没有影响俄乌两国的实力。去年墨西哥曾提出过和平方案，被乌克兰一句“这是俄国方案”，就打了回去。如今巴西想要调停，但她与俄国同为金砖国家，又如何让乌克兰相信她的中立？至于要撼动美元的地位，以巴西的经济实力与国际政治的现实，则更是一个遥远的梦。

争取成为常任理事国，改变国际治理的格局，在美中支持下也许有机会。但要和中国联手打造一个足以挑战美国的国际新秩序，巴西又没这个实力。卢拉访华前两个月才刚到白宫见过拜登，所以巴西的外交是在中美之间维持平衡。这由卢拉访问被美国制裁的华为，巴西外长赶紧发表声明说这不是对美国挑衅，便可清楚看出。

不过巴西也不是完全没有外交筹码，因为拜绿色金属所赐，整个拉丁美洲在国际经济的地位正在提升。拉美拥有全球60%的锂储量，主要集中在智利、阿根廷、玻利维亚围成的“锂三角”。秘鲁和智利又是产铜的两个最大国家，而巴西则有世界17%的镍储量。这些都是发展新能源电池的核心材料。

中国在这些国家布局最早，关系也最深。美欧则急起直追。德国总理朔尔茨今年1月就去了阿根廷、智利、巴西。朔尔茨是卢拉就职后第一个到访的外国领袖，也是10年来第一个访问智利的德国总理。他去争取绿色能源，更强调德国的合作计划比他国更符合永续的标准，也为当地创造更多就业机会。当各国竞相争取拉美的时候，拉美的选择多了，美国对拉美的掌控也愈来愈力不从心了。

所以卢拉的梦想虽空虚，但拉美的地位在提升，却是我们必须掌握的趋势。