为何小米被乌克兰列入支持战争“黑名单”？

来源：香港01

作者：杭子牙

据小米官方消息和相关媒体报道，当地时间4月13日，乌克兰国家反腐败局在其官网和Twitter上发布消息称，已将小米公司列入“俄罗斯战争国际赞助商名单”。

乌克兰国家反腐败局的新闻稿件显示，将小米公司列入战争国际赞助商名单的原因是，该公司在俄罗斯“全面入侵”后，不仅仍在俄罗斯国内继续经营，还是该“恐怖主义国家”智能手机销售的领导品牌。

乌克兰国家反腐败局称，从2022年第三季度的数据来看，与前一季度相比，小米向俄罗斯的供货量增加了39%。

自2018年至今，小米在俄罗斯在线商店的销售中排名第一，并在整个俄罗斯拥有庞大的线下官方授权零售网络。因此，在2022年，小米公司在俄罗斯市场的份额翻了一倍，成为该国的智能手机销售领导品牌。到2022年7月，小米及其子品牌POCO在俄罗斯智能手机市场上占据了42%的份额，位居销售额第一。

据官方数据，在2021年，小米俄罗斯分公司的收入达到2.02亿美元（2.69亿新元）。这是一笔巨额资金，需要缴纳大量税款。乌克兰国家反腐败局因此声称，这些税款被用来支持俄罗斯军队，“发动对乌克兰的战争”。

乌克兰官方因此认为，小米公司赞助了恐怖主义国家的军事侵略，并将承担其行为的声誉和法律后果。目前，乌克兰国家反腐败局已将21家公司列入战争国际赞助商名单。

针对乌克兰将下米列入赞助战争黑名单等制裁措施，小米集团发表声明表示“强烈反对”。

小米在声明中说，“小米是一家成立于北京的全球性企业，我们面向全球消费者提供高品质的民用智能手机和家用电器设备。我们坚信全球每个消费者都应该有获取通讯工具和网路讯息的权利。我们在全球100多个国家及地区开展消费者业务，并严格遵守经营所在地的法律法规。”

“我们强烈反对乌克兰国家预防腐败局把小米放入‘International sponsors of war’名单。我们希望世界和平，从不支持战争。我们的使命是坚持做感动人心、价格厚道的好产品，让全世界每个人都能享受科技带来的美好生活。”

笔者认为，小米不是军火公司，其产品也无法用于战场环境，就是一家在商言商的公司，它趁战争造成的商业空档，杀入俄罗斯趁机抢占市场，是很正常的商业行为，根本和支持不支持战争没有关系，而且小米也没有支持战争的意愿与能力。

乌克兰以小米在俄投资为俄罗斯创造了税收为由把一家中国公司列入支持战争名单，不仅错误判断了事件性质，而且高估了自身能力，忽视了此举可能对中国利益造成的影响，势必在大众情绪及官方层面，影响到中国对战争的相对中立态度。

对乌克兰这个正在战场上苦苦挣扎、各方面尚有求于中国（至少希望中国不介入支持俄罗斯）的国家来说，此举绝对是一个混招，泽连斯基可能有点昏了头了！