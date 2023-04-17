需求下滑迹象比比皆是 柴油市场闪烁全球经济衰退信号

来源：彭博社

全球柴油市场正在闪烁经济放缓信号。

在中国，高速公路上的卡车数量近几周显著下降。在欧洲，柴油较原油期货的溢价最近跌至一年多来的最低水平。标普全球称，美国2023年的需求势将萎缩2%。不算2020年 —— 经济短暂陷入大面积停滞的年度，2%将是美国柴油消费量自2016年以来的最大降幅。

标普美洲燃料和炼油业务负责人Debnil Chowdhury称，他们认为，当前的经济气候是近些年里除了2008-2009年金融危机和冠病大流行期间以外最糟糕的之一。

不管从哪个角度看，世界许多大经济体对这种重型机械燃料的需求都在减弱；从商用卡车车队到建筑设备的各种机械都靠柴油驱动。这被视为工业活动减弱和消费者支出减少的早期信号，让经济衰退观察人士保持高度警惕。

“柴油需求可以充当整体增长的一个领先指标，以及家庭支出正在减弱的早期迹象，”Nationwide Economics驻美国高级经济学家Ben Ayers称。“柴油需求料将下降，与整个经济的衰退风险增大相符。”

在俄罗斯对乌克兰的入侵扰乱了贸易路线后，柴油一度是全球最火爆的成品油，但近来其价格持续下跌，因世界最大的一些经济体前景不佳。经济学家们表示，在接下来的一年里美国发生经济衰退可能性为65%，欧洲为49%。中国的衰退风险更低，但要走出严格新冠防疫限制措施的阴影仍需消费者信心显著改善。

柴油需求的回落主要与卡车运输有关，这类需求在中国约占柴油总需求的60%，在美国占到70%以上。中国交通运输部跟踪的数据显示，截至4月9日当周，在国内高速公路上行驶的卡车数量减少了8%。根据隆众资讯的数据，中国商用柴油库存（不包括国有炼厂）在4月初激增至八个月高点。

在此之前的一项民间调查显示，中国3月份制造业活动意外放缓，引领亚洲制造业指数下滑。Wood Mackenzie的高级分析师Daphne Ho表示，包括印尼 —— 该国政府已开始削减燃料补贴 —— 在内的亚洲新兴市场也看到需求随着经济增长放缓而走弱。

世界其他地区也出现了类似趋势。

“由于取暖需求低迷，宏观不利因素给需求前景蒙上阴影，欧洲的需求在整个冬季都很疲软，”Energy Aspects Ltd高级成品油分析师Koen Wessels称。

美国卡车运输协会首席经济学家Bob Costello称，在美国，卡车运输 —— 进而柴油 —— 的消费受到了工业生产、住宅建设下滑和零售商消化高库存的打击。根据供应链情报公司FreightWaves的一项指标，3月货运量跌至五年来的最低同期水平。

美国卡车运输放缓的根源在于消费者支出模式发生转变：因冠病居家需打发时间而在网上疯狂下单，变成了现在的度假和体验消费。在通胀挤压家庭预算的时候，人们最先停止购买的就是汽水这类廉价包装商品，也就是货运行业中所谓的“大批量托运品”。

“每当消费者因为通胀而资金吃紧时，就会影响那些往往是大批量运输的便宜商品，”FreightWaves首席执行官Craig Fuller表示。诸如不喝汽水之类的个人决定，叠加起来会产生宏观影响，从而降低经济中的整体商品流通量。

美国柴油需求的下降在西海岸将尤为明显；科技行业的大规模裁员和银行业危机的爆发，使得该地区面临着财务压力。标普的Chowdhury表示，当地的柴油需求今年将下降5%，是全国平均幅度的两倍多。

美国集装箱进口 —— 卡车和火车柴油消费量的晴雨表 —— 也面临压力。在洛杉矶，进口降至2020年3月以来的最低水平。在中国，交通运输部跟踪的数据显示，主要港口的集装箱吞吐量在截至4月9日的一周下降了5%。

“我们认为下半年中国柴油需求的下行空间大于上行空间，”行业咨询公司FGE的中国石油服务主管Mia Geng称。“考虑到全球尤其是西方的经济不利因素，中国将需要依靠国内消费来支持其制造业活动。”